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Тите: "Реал"? Мой агент тоже ни с кем не разговаривал

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал информацию о возможном уходе в "Реал".

"Когда в прессе высказывают мнение, я уважаю это. Но когда печатают слова, которые никто не говорил, то это ложь и неуважение.

Я ни с кем не общался. Мой агент тоже ни с кем не разговаривал. И я очень уважаю то место, где нахожусь сейчас. Я знаю об ответственности и целях, которые у нас есть", — цитирует Тите Globo Esporte.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Бразилии
Сегодня, 10:26
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(1)
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 10:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мой агент тоже ни с кем не разговаривал.
Если агент ни с кем не разговаривал, мне жаль его клиента.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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