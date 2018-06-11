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Сборная Туниса прилетела в Москву

Футболисты, тренеры и административный штаб сборной Туниса прибыли из Краснодара в Москву для участия в чемпионате мира. Самолет с тунисской делегацией на борту совершил посадку в аэропорту Внуково.

Во время турнира тунисцы будут жить в отеле Imperial Park Hotel & Spa, а тренироваться - на стадионе спортивного комплекса "Строитель" в поселке Селятино Московской области. Открытую для зрителей тренировку подопечные Набиля Маалула проведут 13 июня.

ТАСС
Теги: Сборная Туниса
Сегодня, 16:11
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