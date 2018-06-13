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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (7)
Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (7)
Андрей Лунёв: нас собрали сразу после сезона, было реально тяжело в физическом плане
Вратарь сборной России Андрей Лунёв рассказал, что команда в физическом плане с каждым днём чувствует себя лучше.
"По поводу последних матчей — давайте учитывать, что нас собрали сразу после чемпионата, по большому счёту без отдыха. Играть было реально тяжело в физическом плане. Сейчас мы набрали, и даже по игре с Турцией было видно, что мы двигаемся лучше, чем с Австрией. А у нас после того матча уже ещё неделя прошла.
Что будет, если не выиграем первый матч? Ну, во-первых, надеюсь, такое не случится. Но в любом случае надеюсь, что болельщики нас поддержат, а мы будем дарить им положительные эмоции", - цитирует Лунева "Чемпионат.сом".
"По поводу последних матчей — давайте учитывать, что нас собрали сразу после чемпионата, по большому счёту без отдыха. Играть было реально тяжело в физическом плане. Сейчас мы набрали, и даже по игре с Турцией было видно, что мы двигаемся лучше, чем с Австрией. А у нас после того матча уже ещё неделя прошла.
Что будет, если не выиграем первый матч? Ну, во-первых, надеюсь, такое не случится. Но в любом случае надеюсь, что болельщики нас поддержат, а мы будем дарить им положительные эмоции", - цитирует Лунева "Чемпионат.сом".
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