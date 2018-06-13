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Андрей Лунёв: нас собрали сразу после сезона, было реально тяжело в физическом плане

Вратарь сборной России Андрей Лунёв рассказал, что команда в физическом плане с каждым днём чувствует себя лучше.

"По поводу последних матчей — давайте учитывать, что нас собрали сразу после чемпионата, по большому счёту без отдыха. Играть было реально тяжело в физическом плане. Сейчас мы набрали, и даже по игре с Турцией было видно, что мы двигаемся лучше, чем с Австрией. А у нас после того матча уже ещё неделя прошла.

Что будет, если не выиграем первый матч? Ну, во-первых, надеюсь, такое не случится. Но в любом случае надеюсь, что болельщики нас поддержат, а мы будем дарить им положительные эмоции", - цитирует Лунева "Чемпионат.сом".
Теги: Лунев Зенит Сборная России
Сегодня, 21:09
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(0)
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
игроки из чемпионата Англии тебя бы не поняли ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№3 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 21:28) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А у Австрии с Турцией как - сезон когда кончился? В АПЛ по 2 матча в неделю играют - и не жужжат


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 21:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Люди с августа без перерыва сезон отыграли, а тут после зимнего отдыха 2х месячного вышли!


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: dudu cearense Ленинград (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
давайте учитывать, что нас собрали сразу после чемпионата, по большому счёту без отдыха]

Давайте лучше учитывать,что как ни крутись-команда у нас дно.и 3 место наш максимум
Регистрация: 12.04.2018 [жалоба]
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