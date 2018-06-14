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Сборная России забила пять голов Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержал победу над командой Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова забили соперникам пять безответных мячей.

Чемпионат мира-2018

Группа A / 1 тур

Стадион: Лужники (Москва, Россия)

Россия – Саудовская Аравия 5:0

Гол: Газинский, 12, Черышев, 43, 90+1, Дзюба, 71, Головин, 90+4

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов (Кузяев, 65), Дзагоев (Черышев, 23), Смолов (Дзюба, 70)

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Аль-Бурайк, Аль-Шахрани, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Отайф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Доссари, Аль-Джассим, Аль-Шехри (Бахебри, 73), Аль-Фаридж, Аль-Сахлави (Асири, 84)

Предупреждения: Головин, 88
Теги: Сборная России Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 19:55
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№102 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 20:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Тут Гинер докурил сигару и отправил Бабаеву смс: "Рома, меньше 35 даже не говори с ними" (с) (про Головина и Ювентус)
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
№101 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:46) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Последняя победа на ЧМ. Победили еще больших инвалидов.


Шёл бы ты спать, таратель!
Тараешься, тараешься, я всё без толку.
Овец постричь не забудь, ластелин!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№100 Написал: joaquine Тюмень (Сегодня, 20:39) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Моллодцы, конечно.. Только, ставка моя мимо прошла) Нахера нужны были два гола сверху?))


--------------------
Пути господни не железнодорожны..
Регистрация: 26.05.2009 [жалоба]
№99 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 20:39) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неожиданно, но очень приятно!


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№98 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:34) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сборная молодцы! Всех с победой! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№97 Написал: pasol (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Бавария»
Почти полный ЧайФ, нет КайФ:

"..Я закрываю глаза и вижу пески Аравии,
Я вижу ее золотые пляжи,
Я вижу ее прекрасных женщин -
Их лица печальны.
...
Какая боль, какая боль:
Россия - Аравия 5:0 !.."
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№96 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 20:33) #
  • +1
  •  (7)
online

Молодцы! Главное теперь не перерадоваться.


--------------------
Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№95 Написал: Primus Москва (Сегодня, 20:33) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодняшний результат позволяет наглядно продемонстрировать жизненность следующего постулата: хороший тренер сборной должен быть САМЫМ КРИТИКУЕМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ в футболе. Не секрет, что все и всегда пытаются пропихнуть своих кандидатов. Подобная ангажированность есть на всех уровнях - от простых болельщиков на форумах и заканчивая президентами (владельцами) клубов.
Простой пример - за Чернышева ни отдал свой голос ни один эксперт, а фанаты так вообще воспринимали его как чужака, занимающего место их пролетевшего мимо сборной любимца. И самая большая заслуга Черчесова на данном этапе - что он вопреки общественному мнению собрал в сборной всех, кто реально сможет помочь достичь поставленных задач.
Россия - Аравия 5-0. А вы продолжайте бесконечно фантазировать на тему «вот если бы сегодня был Ерохин...»


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№94 Написал: ale Вятка (Сегодня, 20:32) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
отличный результат. Но блин уже сколько так было. Первую игру выигрываем, вторая ничья и далее в третье где надо не проиграть обязательно сливаем. И да, что с трибунами? такое ощущение, что зомби сидели, гробовая тишина, где эти 78 тыс?????


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№93 Написал: Старый маразматик г .ГЛУПОВ (Сегодня, 20:30) #
  • -8
  •  (16)
online

Одно говно обыграло другое говно , А ПАТРИОТИКИ ОБОССАЛИСЬ ОТ СЧАСТЬЯ!Радуйтесь .тк больше поводов для радости не будет!!!
Регистрация: 23.11.2007 [жалоба]
№92 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:29) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
Цитата: Phil
Молодца ! ! Ну что, те кто фекалиями в сборную бросали, уже засунули языки себе в зад ?

нет smile обыграют египет, тогда засунем laughing

Ну Черчес уже обошел Слуцбургера,так что можешь и сейчас привязать свою метелку)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№91 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 20:29) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смотрю, по ящику уже все глорье вылезло, кроме фурсенки


--------------------
Жили в одном ауле три брата-акробата - Зашквар Бакланов, Далер Кузяев и Магомед Оздоев
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№90 Написал: Мегамоск (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (0)
online

Я понимаю почему хают саудитов. Они действительно играли крайне неважно. А почему они играли так плохо нужно понять по тому , что у них сегодня последний день поста. Месяц рамазан. Мусульмане держали пост весь этот месяц. Завтра праздник разговения ид аль фитр. Уже в следующем матче они будут играть по другому. Не скажу лучше. Но по крайней мере уже не голодными
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№89 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:24) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Phil
Молодца ! ! Ну что, те кто фекалиями в сборную бросали, уже засунули языки себе в зад ?

Хм. Рейнгольд уже извинился, то же делаю и я.
Однако смею напомнить: а) 6 лет назад мы уже выипали одну сборную в первой же игре. Выипанные вышли из группы, а мы - нет б) с нашей сборной надо всегда рассчитывать на самое худшее. Иначе с ума сойдешь в) штаб сборной - не только Черчесов. Тут целая армия ответственных, за то, из чего кака, писа футболистов состоит, и сколько пота они проливают. г) Черчесов плохо относится к болельщикам, и очень трудно ожидать ответной любви к нему.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№88 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 20:23) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Всех с победой!
Даже трудно себе представить, сколько бы еще забили, если с первых минут играл Саша Ерохин, или вместо Самедова, или, плохо сыгравшего, Зобнина.


Ну ты гнида!!!Здесь вся страна радуется,все болелы ,невзирая на клубную принадлежность ,в восторге- а тебе обязательно в бочку меда свою ложку говна запихать надо было!!!Игроки Спартака тебе плохие???Сегодня не было ни Спартаковцев,ни Зенитовцев,ни ЦСКА ,ни Краснодарцев!!!На поле была Россия!!!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№87 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (4)
online

Игнашевич начал голевую атаку при пятом голе, опыт однако.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№86 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Хороший результат! Всех с победой! Дзагоеву здоровья! Головин лучший!
Теперь о главном - главное не поймать звезду. После стольких неудач Черчесов сейчас вознесет победу над таким соперником до высот финала, а игрокам это не нужно абсолютно.
Не понимаю - зачем выходил Самедов? Кузяев и братья намного интереснее смотрелись бы
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№85 Написал: нико калуга (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Но все же очень все медленно делают. Аравы убегают как от стоячих.Конечно мы все болеем за наших,но....
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
№84 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Понятно, что это всего лишь саудиты...
Но КАК играли сегодня парни!!! Сегодня была КОМАНДА!!!
Черышев вообще готов был расплакаться от радости после 1- го гола! Молодчик!
Да все молодцы сегодня! Немного обидно, что Федя не забил - надеюсь, отыграется на египтянах и уругвайцах! blush
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№83 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:20) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Rasmuz
Алану здоровья, но Глушакову нужно тормознуть с самогоном.

Тоже так подумал.))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№82 Написал: Victor671b Горячий ключ (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Газинский как и в Краснодаре отыграл -особо не виден, но проделывает огромную работу, хороший опорник
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№81 Написал: 120220 (Сегодня, 20:19) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Урал»
ЖАЛКО, ЧТО 5-1 СЫГРАЛИ.

ПЯТЬ ЗАБИЛИ И ОДНОГО ИГРОКА ПОТЕРЯЛИ.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№80 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 20:18) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Порадовали. Так держать!


--------------------
Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
№79 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ, СТРАНА!!!!!!!
СЕГОДНЯ ГУЛЯЕМ!!!
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№78 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 20:18) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
С побелой Россия !!! С первыми тремя очками ...!!! Но нельзя в падать в эйфорию , как сейчас сказал Черчесов в интервью немецкому ARD ...Это только Сауд.Аравия ... Но ложку дегтя в эту бочку меда суну ... Как же наши , на фоне этого колхоза в зеленой форме , были медлительны ... В движении и мысли ... Другие будут соображать и действовать быстрее ...
Похоже у нас вырисовывается связка Головин - Дзюба ... Похоже эти двое ловят кайф друг от друга ( по игре ). И четвертый , Черышев красиво положил ...
Болеем дальше ...!!!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№77 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:17) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Головин лучший в матче! Молодец парень. С победой!!!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№76 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
(саудиты конечно днище,но наши по любому молодцы) САМЫЙ АДЕКВАТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№75 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 20:16) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: Phil
Молодца ! ! Ну что, те кто фекалиями в сборную бросали, уже засунули языки себе в зад ?

нет smile обыграют египет, тогда засунем laughing
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№74 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Владимир Кротков
хорошо сыграли, головин топ, поднял ценик....у египта надо выигрывать, салах не так играет как в ливере, а другие игроки уровня чемпионашипа

Прав на все 200%, это как Месси, в сборной и в Барсе две большие разницы.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№73 Написал: Phil Москва (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Молодца ! ! Ну что, те кто фекалиями в сборную бросали, уже засунули языки себе в зад ?
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
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