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Черчесов в фаворе у всего народа. Сборная России преподнесла наконец-то радостный сюрприз
Команда Саудовской Аравии была ликвидирована российскими игроками в Лужниках. Победы ожидали многие, но вот именно такой - стильной и яркой, чудовищно уверенной или просто безапелляционной - практически никто. Rusfootball.info собирает для вас все сопутствующие элементы матча-открытия в одном материале.
В одном из недавних материалов мы уже рассказывали о том обворожительном настроении, которое поселилось в Москве накануне старта главного события этого лета. Флаги на каждом углу, песни и танцы, добродушное общение и самое главное - дух футбола: под ним я подразумеваю некое ментальное начало, объединяющее огромное число людей наслаждением от приготовления к чему-то прекрасному, тому, что интересно каждому из них. Матч-открытие - и это ни для кого удивлением не стало - явился концентратом той карнавальной жизни, которая протекала последние дни во многих местах столицы.
Это ощущение коснулось и футболистов. Отсюда же и накалялось чувство ответственности, которые всегда давит на хозяйку чемпионата особенно. Про негативный фон конкретно наших просторов и вспоминать нечего. Но в этот вечер нам это пошло на пользу, - энергия раскрепостила ребят, от которых многие не ждали ничего хорошего, и они подарили нам небольшой праздник.
Так что Станислав Черчесов, отвечая на вопросы журналистов, конечно, лукавил, когда пояснял:
- Я выгляжу расслабленным, как и вчера? Вчера я был relaxed и сегодня relaxed. Мне доставляет удовольствие работать в этой команде. Мои игроки выполняют мои требования, поэтому я и relaxed.
Этому есть и доказательства. Правда, не самые очевидные. После первого гола наш главный тренер практически не радовался - держался напряженно, будто ничего особенного не произошло. После второго немного дал себе волю - почувствовал, что парни его действительно вывозят, никаких случайностей. Ну а после третьего мяча случился тот самый эпизод с Артёмом Дзюбой. Нарастающая эмоциональность выдает неуверенность Черчесова. Или это всего лишь обычная нервозность? Или просто главный тренер радуется лишь большим достижением - один гол для него так себе повод. Вот и решайте сами.
Это вообще был день Черчесова во всех смыслах. Не только в плане игрового успеха. На пресс-конференции он острил куда более умело чем обычно и вообще производил другое впечатление. Снисходительно и вместе с тем довольно конкретно закрыл тему непрекращающейся в последнее время критики всей сборной и его лично. Довольно жестко и остроумно - так, что до игроков, послушавших это, сразу дойдет, - закончил разговор о том, что его подопечные могут начать много о себе думать:
- Если кто-то корону надел, то мы постараемся ее сбить. Если не удастся, то стадионы у нас большие, мест на всех с коронами хватит.
Ну и конечно, звонок Путина во время пресс-конференции. Если вам на мобильный номер звонит президент России, чтобы поздравить, вам можно позавидовать самому себе. По крайней мере сегодня - вы на высоте.
Уничтожение противника нашей командой идеально соответствовало открытию чемпионата мира в плане настроения. Конечно, любой человек, внимательно следивший за тем, что происходит на поле, осознает - этот успех не стоит слишком дорого в плане именно игровых заслуг. Всё-таки аравийцы играли безобразно. Абсолютно терялись под прессингом и раз за разом дарили мяч неподалеку от собственной штрафной, открывали просторы для бесконечных атак. Но вот более идеального выхода из ситуации, в которую попала сборная России накануне чемпионата мира, было не найти. Теперь представьте, во сколько раз увеличилось число наших соотечественников, следящих за турниром?
Само открытие прошло не без интересных особенностей. Спеть в Лужниках пригласили известного англичанина Робби Уильямса, которого страшно раскритиковали на родине за "постыдное признание" "жестокого" режима Владимира Путина. Робби не растерялся и дал нам ещё один повод долго вспоминать о прошедшем вечере. Прямо в камеру на весь мир он засветил известный каждому жест.
Пока что ходит только одно предположение, - это ответ именно соотечественникам исполнителя, не устававшем промывать его в прессе последние дни.
Из игроков отличились особенно явно двое - Черышев и Головин. Первый, став лучшим игроком матча, пришёл на пресс-конференцию и выглядел очень тронутым и даже немного растерянным. Практически сразу же Денис вспомнил о том, что ему уже долгое время мешало устроить нормальную карьеру в сборной - бесконечные травмы:
- Мои эмоции? Слов даже нет объяснить, что сейчас чувствую. Просто рад, что команда выиграла, что получилось помочь. В первую очень, рад за сборную и за свою семью. Они долго мучились из-за моих травм. Они заслужили это. Очень доволен, что все так вышло.
- Можно сказать, что реализовалась ваша мечта?
- Я ни о чем таком даже не мечтал. Я почувствовал себя прекрасно уже после того, как узнал, что смогу приехать сюда в качестве игрока сборной.
Правда, совсем молодой Александр Головин привлекал к себе ещё больше внимания. Привлекал заслуженно - он забил гол, отдал две голевые передачи и одну предголевую. После этого Александра потащили давать интервью Первому каналу, но он услышал, какая дичь там творится (любители федерального телевидения - без обид), и поспешно скрылся. Выглядело это очень забавно.
Вы уж простите за нецензурную фразу нашего коллегу. Ведь действительно, присмотритесь к Головину. Он находится именно в этом состоянии в момент записи.
Ну а вообще - этот парень за один вечер точно поднял себе цену. Теперь "Ювентус" - или какой-нибудь другой клуб - будет расторопнее. Если Саша будет продолжать в таком же духе, а переход так и не будет оформлен, после чемпионата мира Гинер сможет продать Головина и содержать клуб ещё пару десятков лет. Насчёт всех этих разговоров полузащитник ЦСКА отвечал довольно скромно и спокойно:
- Слухи? Нет. Об этом вообще не думаю. Все мысли о сборной.
Дзюба не сдерживался - заменил бесполезного в этой игре Смолова, практически сразу забил гол и выплеснул весь негатив, который ещё в нем оставался. Рванул к скамейке запасных и тренеру - создавалось ощущение, что забил он, по крайней мере, в полуфинале. Впрочем, игрок сам всё прояснил:
- Свой гол я так бурно праздновал, что потом минут десять отдышаться не мог. Показывал, что я должен быть здесь. Очень сильно. Копил в себе прям, злился. Постоянно сидеть так – это очень тяжело, очень тяжело. Но я рад, что все так получилось... После гола побежал к Габулову, Луневу и Гранату. Просто мы вчетвером сидели, обсуждали. Они говорили: "Давай-давай, жди-жди, не кипи, жди своего шанса, не кипи, забьешь". Они верили, и я сразу к ним побежал, когда получилось.
А вот Фёдор Смолов общаться после матча отказался. Со смехом ответил только, что будет готов разговаривать после финала.
Но куда обиднее было за Алана Дзагоева, который будет вынужден пропустить третий крупный турнир из-за травм. Станислав Черчесов почти не оставил надежды (хотя это был понятно и так):
- Судя по всему, боль была сильная, опыт подсказывает, что травма может быть достаточно неприятной, так что игрок может выпасть.
***
На этот раз нас не подвели и собственные болельщики. Конечно, шумели не очень, - Катюшу петь почему-то не стали, а кроме неё в репертуаре любителей сборной России нет ничего, кроме угнетающего на тридцатый раз "Россия! Россия!". Зато развлекались и отрывались, как и полагается на таких мероприятиях. Кто-то в комментариях упрекал соотечественников в том, что они не поддаются общему праздничному настроению. Ребята, это не так. Даже россияне перестают стесняться и болеют очень ярко.
Очень хочется верить в то, что это не минутный успех, случившейся лишь по причине провала аравийцев. Хочется, чтобы снова болельщики сборной России не торопились расходиться домой, а веселились и разгуливали вокруг стадиона. Хочется, чтобы это безумие и праздник продолжались.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
В одном из недавних материалов мы уже рассказывали о том обворожительном настроении, которое поселилось в Москве накануне старта главного события этого лета. Флаги на каждом углу, песни и танцы, добродушное общение и самое главное - дух футбола: под ним я подразумеваю некое ментальное начало, объединяющее огромное число людей наслаждением от приготовления к чему-то прекрасному, тому, что интересно каждому из них. Матч-открытие - и это ни для кого удивлением не стало - явился концентратом той карнавальной жизни, которая протекала последние дни во многих местах столицы.
Это ощущение коснулось и футболистов. Отсюда же и накалялось чувство ответственности, которые всегда давит на хозяйку чемпионата особенно. Про негативный фон конкретно наших просторов и вспоминать нечего. Но в этот вечер нам это пошло на пользу, - энергия раскрепостила ребят, от которых многие не ждали ничего хорошего, и они подарили нам небольшой праздник.
Так что Станислав Черчесов, отвечая на вопросы журналистов, конечно, лукавил, когда пояснял:
- Я выгляжу расслабленным, как и вчера? Вчера я был relaxed и сегодня relaxed. Мне доставляет удовольствие работать в этой команде. Мои игроки выполняют мои требования, поэтому я и relaxed.
Этому есть и доказательства. Правда, не самые очевидные. После первого гола наш главный тренер практически не радовался - держался напряженно, будто ничего особенного не произошло. После второго немного дал себе волю - почувствовал, что парни его действительно вывозят, никаких случайностей. Ну а после третьего мяча случился тот самый эпизод с Артёмом Дзюбой. Нарастающая эмоциональность выдает неуверенность Черчесова. Или это всего лишь обычная нервозность? Или просто главный тренер радуется лишь большим достижением - один гол для него так себе повод. Вот и решайте сами.
Это вообще был день Черчесова во всех смыслах. Не только в плане игрового успеха. На пресс-конференции он острил куда более умело чем обычно и вообще производил другое впечатление. Снисходительно и вместе с тем довольно конкретно закрыл тему непрекращающейся в последнее время критики всей сборной и его лично. Довольно жестко и остроумно - так, что до игроков, послушавших это, сразу дойдет, - закончил разговор о том, что его подопечные могут начать много о себе думать:
- Если кто-то корону надел, то мы постараемся ее сбить. Если не удастся, то стадионы у нас большие, мест на всех с коронами хватит.
Ну и конечно, звонок Путина во время пресс-конференции. Если вам на мобильный номер звонит президент России, чтобы поздравить, вам можно позавидовать самому себе. По крайней мере сегодня - вы на высоте.
Уничтожение противника нашей командой идеально соответствовало открытию чемпионата мира в плане настроения. Конечно, любой человек, внимательно следивший за тем, что происходит на поле, осознает - этот успех не стоит слишком дорого в плане именно игровых заслуг. Всё-таки аравийцы играли безобразно. Абсолютно терялись под прессингом и раз за разом дарили мяч неподалеку от собственной штрафной, открывали просторы для бесконечных атак. Но вот более идеального выхода из ситуации, в которую попала сборная России накануне чемпионата мира, было не найти. Теперь представьте, во сколько раз увеличилось число наших соотечественников, следящих за турниром?
Само открытие прошло не без интересных особенностей. Спеть в Лужниках пригласили известного англичанина Робби Уильямса, которого страшно раскритиковали на родине за "постыдное признание" "жестокого" режима Владимира Путина. Робби не растерялся и дал нам ещё один повод долго вспоминать о прошедшем вечере. Прямо в камеру на весь мир он засветил известный каждому жест.
Пока что ходит только одно предположение, - это ответ именно соотечественникам исполнителя, не устававшем промывать его в прессе последние дни.
Из игроков отличились особенно явно двое - Черышев и Головин. Первый, став лучшим игроком матча, пришёл на пресс-конференцию и выглядел очень тронутым и даже немного растерянным. Практически сразу же Денис вспомнил о том, что ему уже долгое время мешало устроить нормальную карьеру в сборной - бесконечные травмы:
- Мои эмоции? Слов даже нет объяснить, что сейчас чувствую. Просто рад, что команда выиграла, что получилось помочь. В первую очень, рад за сборную и за свою семью. Они долго мучились из-за моих травм. Они заслужили это. Очень доволен, что все так вышло.
- Можно сказать, что реализовалась ваша мечта?
- Я ни о чем таком даже не мечтал. Я почувствовал себя прекрасно уже после того, как узнал, что смогу приехать сюда в качестве игрока сборной.
Правда, совсем молодой Александр Головин привлекал к себе ещё больше внимания. Привлекал заслуженно - он забил гол, отдал две голевые передачи и одну предголевую. После этого Александра потащили давать интервью Первому каналу, но он услышал, какая дичь там творится (любители федерального телевидения - без обид), и поспешно скрылся. Выглядело это очень забавно.
Головин вахуе от зомбоящика и свалил из эфира. Топ! pic.twitter.com/Opjio7daU3— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) June 14, 2018
Вы уж простите за нецензурную фразу нашего коллегу. Ведь действительно, присмотритесь к Головину. Он находится именно в этом состоянии в момент записи.
Ну а вообще - этот парень за один вечер точно поднял себе цену. Теперь "Ювентус" - или какой-нибудь другой клуб - будет расторопнее. Если Саша будет продолжать в таком же духе, а переход так и не будет оформлен, после чемпионата мира Гинер сможет продать Головина и содержать клуб ещё пару десятков лет. Насчёт всех этих разговоров полузащитник ЦСКА отвечал довольно скромно и спокойно:
- Слухи? Нет. Об этом вообще не думаю. Все мысли о сборной.
Дзюба не сдерживался - заменил бесполезного в этой игре Смолова, практически сразу забил гол и выплеснул весь негатив, который ещё в нем оставался. Рванул к скамейке запасных и тренеру - создавалось ощущение, что забил он, по крайней мере, в полуфинале. Впрочем, игрок сам всё прояснил:
- Свой гол я так бурно праздновал, что потом минут десять отдышаться не мог. Показывал, что я должен быть здесь. Очень сильно. Копил в себе прям, злился. Постоянно сидеть так – это очень тяжело, очень тяжело. Но я рад, что все так получилось... После гола побежал к Габулову, Луневу и Гранату. Просто мы вчетвером сидели, обсуждали. Они говорили: "Давай-давай, жди-жди, не кипи, жди своего шанса, не кипи, забьешь". Они верили, и я сразу к ним побежал, когда получилось.
А вот Фёдор Смолов общаться после матча отказался. Со смехом ответил только, что будет готов разговаривать после финала.
Но куда обиднее было за Алана Дзагоева, который будет вынужден пропустить третий крупный турнир из-за травм. Станислав Черчесов почти не оставил надежды (хотя это был понятно и так):
- Судя по всему, боль была сильная, опыт подсказывает, что травма может быть достаточно неприятной, так что игрок может выпасть.
***
На этот раз нас не подвели и собственные болельщики. Конечно, шумели не очень, - Катюшу петь почему-то не стали, а кроме неё в репертуаре любителей сборной России нет ничего, кроме угнетающего на тридцатый раз "Россия! Россия!". Зато развлекались и отрывались, как и полагается на таких мероприятиях. Кто-то в комментариях упрекал соотечественников в том, что они не поддаются общему праздничному настроению. Ребята, это не так. Даже россияне перестают стесняться и болеют очень ярко.
Очень хочется верить в то, что это не минутный успех, случившейся лишь по причине провала аравийцев. Хочется, чтобы снова болельщики сборной России не торопились расходиться домой, а веселились и разгуливали вокруг стадиона. Хочется, чтобы это безумие и праздник продолжались.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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