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Федерация футбола Саудовской Аравии накажет нескольких своих футболистов из-за разгромного поражения от сборной России

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат после поражения от России на чемпионате мира-2018 заявил, что несколько игроков команды будут подвергнуты дисциплинарному взысканию.

"Мы просто разбиты таким поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание — вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави", — цитирует главу федерации ТАСС.

Следующий матч на турнире Саудовская Аравия проведет 20 июня в Ростове-на-Дону против сборной Уругвая, а 25 июня в Волгограде встретится с Египтом.
Теги: Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 13:34
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:34) #
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Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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