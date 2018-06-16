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Сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью

Чемпионат мира-2018

Группа D

Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)

Голы: Агуэро, 19 (1:0). Финнбогасон, 23 (1:1)

Нереализованный пенальти: Месси, 64 (вратарь)

Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Меса (Игуаин, 84), Маскерано, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Агуэро, Месси.

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Ауднасон, Магнуссон, Гвюдмундссон (Гисласон, 63), Гюннарссон (А.Скуласон, 76), Халльфредссон, Бьяднасон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).
Сегодня, 17:59
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(2)
№20 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: Хитрый Лис
ы увидим Голландию с Промесом? С кем они

ты путаешься..
одно дело- когда вся голландская команда вместе с Промесом не попадает на Чемпионат мира ввиду разных обстоятельств.

другое дело- когда в сборную Аргентины не попали футболисты, когда-то застолбившие за собой место в своей национальной сборной.
и обстоятельство здесь только одно- игра в фкзенит.

вот это- совсем другое дело.


Они не вдупляют. Убиты десятки потенциальных российских звёзд выкупленных в приказном порядке за копейку на скамейку в Зенит "лишь бы не достались другим".


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№19 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:39) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
другое дело- когда в сборную Аргентины не попали футболисты, когда-то застолбившие за собой место в своей национальной сборной.

серьезно? и о ком речь?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№18 Написал: SVN (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (0)

Аргентина 26 ударов нанесла,но не выиграла,жаль.
Похоже Аргентинцы могут из группы не выйти,все ждут что Месси все сделает за всех в команде,пас ради паса иногда даже раздражает,это облегчало жизнь обороне викингов.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:31) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
ы увидим Голландию с Промесом? С кем они

ты путаешься..
одно дело- когда вся голландская команда вместе с Промесом не попадает на Чемпионат мира ввиду разных обстоятельств.

другое дело- когда в сборную Аргентины не попали футболисты, когда-то застолбившие за собой место в своей национальной сборной.
и обстоятельство здесь только одно- игра в фкзенит.

вот это- совсем другое дело.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 18:28) #
  • -1
  •  (7)

Какие нахер Зениты, Спартаки?! ЧМ идет. Хватит сраться.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№15 Написал: VirGON (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (2)

Исландцы вновь доказали что ребята не промах smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№14 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:20) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Казалось бы, при чём здесь Газпром? Молодое поколение аргентинцев убитое Газпромом.

А когда мы увидим Голландию с Промесом? С кем они играют?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№13 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:17) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Казалось бы, при чём здесь Газпром? Молодое поколение аргентинцев убитое Газпромом. flushed


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№12 Написал: mospar (Сегодня, 18:13) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: нетрал
Цитата: penser
Слишком плохо пробил Месси пенальти, хотя с ним это случается не в первый раз.Тем интересней становится в этой группе.

да признайся....в говно играл маесси ...

Да уж не лучший в его жизни матч.
Регистрация: 20.05.2016 [жалоба]
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:12) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Месси не стать ЧМ.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:12) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В этом матче увидели "первый автобус" из всех состоявшихся игр, но это стоит свеч,как говорят.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 18:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: penser
Слишком плохо пробил Месси пенальти, хотя с ним это случается не в первый раз.Тем интересней становится в этой группе.

да признайся....в говно играл маесси ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
а сборной Исландии респект , что бы наша сборная так самоотдачу показывала

Нет уж, пусть лучше играют лучше.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: penser (Сегодня, 18:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Барселона»
Слишком плохо пробил Месси пенальти, хотя с ним это случается не в первый раз.Тем интересней становится в этой группе.
Регистрация: 16.05.2016 [жалоба]
№6 Написал: plast Спб (Сегодня, 18:07) #
  • +1
  •  (3)

а сборной Исландии респект , что бы наша сборная так самоотдачу показывала
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Хотя кто мешал забить пеналь?


Халльдоурссон.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:06) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
По делу, хотя аргентинцы были немного ближе к победе.

Это то, о чем говорил ван Гал, многие сборные будут стоять у своих ворот. Здесь фарт имеет определяющее значение.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 18:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Месси против месиво... Хотя кто мешал забить пеналь?


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: plast Спб (Сегодня, 18:01) #
  • +1
  •  (5)

эта сборная аргентины пока не выглядит как претендент на чемпионство
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
По делу, хотя аргентинцы были немного ближе к победе.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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