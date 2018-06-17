Жозе Моуринью намерен посетить матч ЧМ-2018 Бразилия - Швейцария

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и помощник президента РФ Игорь Левитин планируют посмотреть на стадионе "Ростов-Арена" матч чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии."Моуринью должен прилететь на матч, Левитин должен прилететь", - сказал источник в структурах, связанных с организацией матча.Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионате мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча группы E состоится 17 июня, игра начнется в 21:00 мск.