Виктория Лопырёва: Владимир Владимирович, приходите на Россия - Египет, пожалуйста

Посол чемпионата мира – 2018 Виктория Лопырева попросила президента РФ Владимир Путина посетить матч национальной команды страны со сборной Египта во втором туре группового этапа мирового первенства."Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? Владимир Владимирович, приходите на Россия — Египет, пожалуйста", - написала Лопырева.