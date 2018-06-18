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Виктория Лопырёва: Владимир Владимирович, приходите на Россия - Египет, пожалуйста

Посол чемпионата мира – 2018 Виктория Лопырева попросила президента РФ Владимир Путина посетить матч национальной команды страны со сборной Египта во втором туре группового этапа мирового первенства.

"Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? Владимир Владимирович, приходите на Россия — Египет, пожалуйста", - написала Лопырева.
Теги: Лопырева Путин
Сегодня, 09:29
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№13 Написал: елена сизова_2 (Сегодня, 11:23) #
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Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: Alter ego (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
это пипец.
Юра Гагарин в космос летал , БАМ всей страной строили именно для такого будущего...
.

Публичное лизание жопы становится нормой для гламурного, и не только, бомонда нашей державы.
А БАМ разве еще не приватизирован?
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:30) #
  • +1
  •  (1)

Что значит приходите?, он из Москвы не дойдёт!
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: Korsar123 (Сегодня, 10:21) #
  • +4
  •  (6)

Уже примета: Президент страны на матче сборной, жди беды в законодательстве...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№9 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:16) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Конечно придет и даже будет сидеть с тобой рядом.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 10:15) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pfkegjbl 2
Приходите все, ВВП, ДАМ, правительство, министры, все на садитесь на одну трибуну. Может все же трибуна обвалится. Тогда в России праздник будет.

Москва по чём звонят твои колокола))
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 10:13) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Приходите все, ВВП, ДАМ, правительство, министры, все на садитесь на одну трибуну. Может все же трибуна обвалится. Тогда в России праздник будет.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№6 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (6)
online

Тут Кадырова надо звать
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 09:59) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: ластелинОвец
Хорошо лижет жопу своему пахану.

и не только это делает по ходу.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 09:50) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Вроде бы их интим,а мне за них стыдно.....Идиотизм!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:40) #
  • +1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
это пипец.
Юра Гагарин в космос летал , БАМ всей страной строили именно для такого будущего...
.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:37) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
вв, потеряйтесь уже пожалуйста! Вся страна этого ждёт


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 09:31) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошо лижет жопу своему пахану.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
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