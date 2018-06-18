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Андре Силва: мы сильнее Марокко, но должны уважать соперника

Сборная "Португалии" продолжает подготовку к матчу второго тура против "Марокко". После тренировки в подмосковном Кратово форвард португальцев Андре Силва отдал должное сопернику.

- В матче с Марокко нет фаворитов . Мы сильнее Марокко, но должны уважать соперника. Считаю, что нельзя недооценивать другую команду. Это чемпионат мира и каждый может выиграть. мы должны выкладываться на поле, отдавать себя игре. Каждый футболист сборной ждет своего выхода на поле. Я могу выкладываться на максимум, как и любой другой футболист. У Марокко хорошая команда, ведь многие футболисты играют в Европе и знают как выступают против европейских сборных. На чемпионате мира любая команда может преподнести сюрприз.

- Но Португалия сильнее Марокко?

- Я не хочу лгать, если скажу, нет. У нас есть хорошие шансы на победу.

- Можете описать каково играть с Криштиану?

- Это лучший футболист в мире. Он делает хороший пас и это облегчает задачу. Я могу сказать, что мы хорошо понимаем друг друга и что я очень счастлив играть вместе с ним. Бенатиа? Это сильный футболист. Не зря он играет за Ювентус.

Rusfootball.info
Теги: Силва Сборная Португалии Сборная Марокко
Сегодня, 11:46
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