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Шейху Куяте: главное для нас - получать удовольствие, радость от футбола

Сборной Сенегала на чемпионате мира в России важно получать удовольствие от футбола и дарить его своим соотечественникам, заявил капитан африканской команды Шейху Куяте.

"Мы много работали на протяжении последних недель, особенно интенсивно – последние десять дней. Тренер заставлял нас усердно работать, зато сейчас мы полностью готовы к игре с Польшей. Да, сыграть на чемпионате мира - это моя детская мечта, которая реализовалась. Главное для нас - получать удовольствие, радость от футбола, и дарить ее сенегальскому народу. Да, африканские сборные пока проигрывают на турнире, но мы не чувствуем давления по этому поводу", - цитирует "Р-Спорт".
Теги: Сборная Сенегала
Сегодня, 17:37
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№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну ни Куяте себе
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 18:03) #
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online

Главное почаще скандировать фамилию капитана, а русские поддержат.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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