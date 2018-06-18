Месси, Ди Мария и Дибала отсутствовали в заключительной части тренировки сборной Аргентины

Сборная Аргентина продолжает подготовку к предстоящему матчу второго тура со сборной Хорватии.Отметим, что Лионель Месси, Пауло Дибала и Анхель Ди Мария отсутствовали в заключительной части тренировки сборной Аргентины.