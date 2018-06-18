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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Харри Кейн добил Тунис в добавленное время
В заключительном матче группы G сборная Англии благодаря дублю Харри Кейна вырвала победу у сборной Туниса.
Чемпионат мира-2018
Группа G. 1-й тур
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия)
Англия – Тунис 2:1
Голы: Кейн, 11, Сасси, 35 (пен), Кейн, 90+1
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик, 80), Лингард (Дайер, 90+3), Стерлинг (Рэшфорд, 68), Кейн.
Тунис: Ассен (Бен-Мустафа, 15), С. Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Маалул, Сасси, Скири, Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Хелифа, 85), Слити (Бен Амор 74), Бадри.
Предупреждения: Уокер, 33
Чемпионат мира-2018
Группа G. 1-й тур
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия)
Англия – Тунис 2:1
Голы: Кейн, 11, Сасси, 35 (пен), Кейн, 90+1
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик, 80), Лингард (Дайер, 90+3), Стерлинг (Рэшфорд, 68), Кейн.
Тунис: Ассен (Бен-Мустафа, 15), С. Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Маалул, Сасси, Скири, Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Хелифа, 85), Слити (Бен Амор 74), Бадри.
Предупреждения: Уокер, 33
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