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Харри Кейн добил Тунис в добавленное время

В заключительном матче группы G сборная Англии благодаря дублю Харри Кейна вырвала победу у сборной Туниса.

Чемпионат мира-2018

Группа G. 1-й тур

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия)

Англия – Тунис 2:1

Голы: Кейн, 11, Сасси, 35 (пен), Кейн, 90+1

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик, 80), Лингард (Дайер, 90+3), Стерлинг (Рэшфорд, 68), Кейн.

Тунис: Ассен (Бен-Мустафа, 15), С. Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Маалул, Сасси, Скири, Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Хелифа, 85), Слити (Бен Амор 74), Бадри.

Предупреждения: Уокер, 33
Теги: Сборная Англии Сборная Туниса
Сегодня, 22:53
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19
(1)
№19 Написал: grisha (Сегодня, 23:28) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Что за советские союзники и когда Англия с ними воевала?

С 39 го года
С фашистами воевала именно Англия
Очень мало стран, которые советские подонки не попытались захватить - начиная с Прибалтики и Востоточной Европой и заканчивая СевКореей , Анголой и Кубой
А в рыле у вас остался КУЙ )))))))))))))))))))))))))))
Сначаоа надо стать людьми ))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№18 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 23:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ХАРРИ КЕЙН ДОБИЛ ТУНИС В ДОБАВЛЕННОЕ ВРЕМЯ

Англия – тунис 3:0

Ну, да - в добавленное.

Долго искали новостника...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№17 Написал: Faraon (Сегодня, 23:16) #
  • 0
  •  (4)

Ну и что?завтра Головин добьет Египет в основное время)
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№16 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 23:14) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Что за советские союзники и когда Англия с ними воевала?

С Францией - воевала smile Флот французский в Африке например топила


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: Alter ego (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Итог справедлив
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№14 Написал: spiri (Сегодня, 23:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
разочаровала Англия,кроме первых 10 минут!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:09) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Символично - Англия , воевавшая с фашистами и их советскими союзниками с 1939го года не могла проиграть в этом городе

Что за советские союзники и когда Англия с ними воевала? Это из разряда украинской истории про древних укров, накопавших пирамиды?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№12 Написал: coban сегодня (Сегодня, 23:08) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и хорошо!
Вот только надо было заканчивать в первом, а не устраивать цирк с верблюдами.


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№11 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 23:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ахаха что за дичь. 3-0 тунис))


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№10 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
воевавшая с фашистами и их союзниками с 1939го года

Летела от них с того же 39 года и до упора joy


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: grisha (Сегодня, 23:04) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Символично - Англия , воевавшая с фашистами и их советскими союзниками с 1939го года не могла проиграть в этом городе
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:02) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Отскок
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№7 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Ну, вообще-то 1 :2 smirk
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
№6 Написал: grisha (Сегодня, 22:59) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сунул Цзы
Против Харрикейна надо было Фокке-Вульф выпускат

Это правда - фашисты это попробовали
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 22:59) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Судья маленько рассмешил с пеналем... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 22:57) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
итого по первому кругу ...азиато африкано полное дно! латиносы полудно...... европа крышка ...как то так!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:56) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
3-0?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 22:55) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Против Харрикейна надо было Фокке-Вульф выпускать. Однако сбродная Наглии - изрядное дно. Особенно два клоуна - Стерлинг и Лингард... Им только в ФНЛ пылить


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
По делу!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
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