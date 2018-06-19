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Андрей Кобелев: наши не помчатся вперед, сломя голову

Бывший тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев назвал предполагаемую тактику на матч с Египтом.

"Все подметили, что наша команда применяла против Саудовской Аравии высокий прессинг. Но мы должны понимать уровень Саудовской Аравии. Египет – другой уровень. Если пару раз египтяне выйдут из-под высокого прессинга, то у нашей обороны могут возникнуть проблемы. И надо учесть, что впереди у них играет Салах. С сильными соперниками использование высокого прессинга может быть чревато, учитывая, что наши центральные защитники не так быстры. Победа при аккуратной игре нам гарантирует выход в плей-офф. Поэтому наша сборная вряд ли помчится вперед, сломя голову. Будем рассчитывать на контратаки и стандарты", - цитирует специалиста Советский спорт
Теги: Кобелев Сборная России
Сегодня, 15:09
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