Тренер Японии рассказал, при каком условии будет танцевать на главной улице Саранска

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|Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
|2
|Уругвай
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
|Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Иран
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа C
|Команда
|Игры
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|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Дания
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Исландия
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Группа E
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|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Коста-Рика
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|0
|0
|1
|0
|1
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|0
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|1
|0
|0
|1
|0
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|3
|2
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|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
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|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
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|0
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|1
|0
|1
|-1
|0
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|1
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|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
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|1
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|1
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|Колумбия
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|0
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|1
|1
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Тренер Японии рассказал, при каком условии будет танцевать на главной улице Саранска
Главный тренер сборной Японии Акира Нишино после победы над Колумбией в стартовом матче чемпионата мира (2:1) рассказал, за счёт чего удалось добиться положительного результата, передают корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.
- С самого начала мы проявили агрессивность, у нас появилось численное преимущество. Однако после 1-го тайма я сказал, что дело не в количестве. Мы должны были быть лучше. Мы не хотели реализовать своё преимущество. Мы отдали его Колумбии. Первый тайм закончили не очень хорошо. Я сказал игрокам, чтобы они продолжали двигаться. Владение мячом стало лучше. У нас получилось лишить нападающих Колумбии многого добиться, мы их измотали. У нас были хорошие возможности победить, мы ими воспользовались. Когда Хамес вышел на поле, могло произойти всё, что угодно. Но вся команда обеспечила то, что Хамес не смог показать свой максимум. У нас лучше получился 2 тайм, мы лучше контролировали мяч. В перерыве мы перезагрузили игроков, они стали агрессивными, жёсткими, именно поэтому мы победили Колумбию.
У нас были высокие цели перед этим матчем, результата мы добились. Каждый из игроков был позитивно настроен, особенно во 2 тайме. Победа - большое достижение, но предстоящие матчи будут серьёзным испытанием. Мы должны выложиться по полной. Если мы всегда будем играть от обороны, шансы на победу понизятся, поэтому мы должны играть не только от сильных сторон соперника.
Численное преимущество не является преимуществом. Расположение - вот что главное, это позволяет организовать прессинг. Но в нападении нам нужно было продвигать мяч вперёд. Ещё нужно были лишить соперника упорства и настойчивости. Хонда и Сироки очень хорошо поработали, они преодолевали линию обороны. У нас получилось создать давление во всех зонах - и с флангов, и с центра. Мяч хорошо ходил между игроками в некоторых эпизодах. Игроки понимают нашу стратегию и разделяют её.
- Когда вы определили стартовый состав на сегодняшнюю игру? Какие у вас были задумки? И как повлияет на команду победа в первом матче?
- Нам нужно было хорошо подготовиться к матчу с Колумбией. Мне хотелось попробовать очень многое. В рамках таких проб я и хотел определить стартовый состав. После матча с Парагваем определился практически полностью. В трех товарищеских играх, которые мы сыграли перед Чемпионатом Миром, я концентрировал свое внимание на середине поля. Три игрока в центре поля могли проявлять себя и лично, и в составе команды. Причем, это не просто какая-то скоростная способность. При этом мы не хотели быть все время в обороне. Я попытался поставить в середину таких игроков, которые брали бы на себя инициативу. Кагава, например, с каждым днем улучшает подобные качества. Инуи – то же самое.
- В России есть традиция праздновать любой успех. Как вы отметите сегодняшнюю победу?
- Если бы мы выиграли Чемпионат Мира, то мы танцевали бы на центральной улице Саранска, но это же просто одна победа. Нам нужно ехать и готовиться к следующему матчу.
- С самого начала мы проявили агрессивность, у нас появилось численное преимущество. Однако после 1-го тайма я сказал, что дело не в количестве. Мы должны были быть лучше. Мы не хотели реализовать своё преимущество. Мы отдали его Колумбии. Первый тайм закончили не очень хорошо. Я сказал игрокам, чтобы они продолжали двигаться. Владение мячом стало лучше. У нас получилось лишить нападающих Колумбии многого добиться, мы их измотали. У нас были хорошие возможности победить, мы ими воспользовались. Когда Хамес вышел на поле, могло произойти всё, что угодно. Но вся команда обеспечила то, что Хамес не смог показать свой максимум. У нас лучше получился 2 тайм, мы лучше контролировали мяч. В перерыве мы перезагрузили игроков, они стали агрессивными, жёсткими, именно поэтому мы победили Колумбию.
У нас были высокие цели перед этим матчем, результата мы добились. Каждый из игроков был позитивно настроен, особенно во 2 тайме. Победа - большое достижение, но предстоящие матчи будут серьёзным испытанием. Мы должны выложиться по полной. Если мы всегда будем играть от обороны, шансы на победу понизятся, поэтому мы должны играть не только от сильных сторон соперника.
Численное преимущество не является преимуществом. Расположение - вот что главное, это позволяет организовать прессинг. Но в нападении нам нужно было продвигать мяч вперёд. Ещё нужно были лишить соперника упорства и настойчивости. Хонда и Сироки очень хорошо поработали, они преодолевали линию обороны. У нас получилось создать давление во всех зонах - и с флангов, и с центра. Мяч хорошо ходил между игроками в некоторых эпизодах. Игроки понимают нашу стратегию и разделяют её.
- Когда вы определили стартовый состав на сегодняшнюю игру? Какие у вас были задумки? И как повлияет на команду победа в первом матче?
- Нам нужно было хорошо подготовиться к матчу с Колумбией. Мне хотелось попробовать очень многое. В рамках таких проб я и хотел определить стартовый состав. После матча с Парагваем определился практически полностью. В трех товарищеских играх, которые мы сыграли перед Чемпионатом Миром, я концентрировал свое внимание на середине поля. Три игрока в центре поля могли проявлять себя и лично, и в составе команды. Причем, это не просто какая-то скоростная способность. При этом мы не хотели быть все время в обороне. Я попытался поставить в середину таких игроков, которые брали бы на себя инициативу. Кагава, например, с каждым днем улучшает подобные качества. Инуи – то же самое.
- В России есть традиция праздновать любой успех. Как вы отметите сегодняшнюю победу?
- Если бы мы выиграли Чемпионат Мира, то мы танцевали бы на центральной улице Саранска, но это же просто одна победа. Нам нужно ехать и готовиться к следующему матчу.
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