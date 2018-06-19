В Казани ожидают прибытия на матч Южной Кореи и Германии экс-канцлера Герхарда Шредера

Власти Татарстана ожидают прибытия бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на матч сборных Южной Кореи и Германии, который пройдет в Казани в рамках чемпионата мира."Ожидается, что 27 июня Шрёдер приедет на матч в Казань. Также запланирована его встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым", - отметил представитель пресс-службы правительства Татарстана.Шрёдер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998-2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. Шрёдер является главой совета директоров компании "Роснефть" и председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, которая является владельцем и оператором трубопровода "Северный поток".