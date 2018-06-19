Шелковые платки ручной росписи подарили принцессе Японии в Саранске

Пару шелковых платков ручной росписи подарили принцессе Японии Хисако Такамадо в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени Эрьзи, сообщила директор музея Людмила Нарбекова.Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск с целью поддержать сборную своей страны в ее стартовом матче на чемпионате мира по футболу с командой Колумбии; это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет. Последний раз члены японской императорской семьи посещали Россию в 1916 году во время Первой мировой войны."Впечатления от визита принцессы очень сильные - за столько много лет впервые монаршая особа из Японии посещает Россию, и ее визит в Россию начался именно с Мордовии, с Саранска. И первым местом, куда она пришла, стал наш музей Эрьзи. Выбор этот не случаен: Хисако Такамадо - кандидат искусствоведения, и даже сама пишет картины. Принцесса с большим интересом осмотрела нашу экспозицию. Она очень хорошо разбирается в тонкостях, техниках, сюжетах, стилях искусства", - рассказала директор музея.