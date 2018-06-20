Уругвай - Саудовская Аравия: стартовые составы на матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы сборных Уругвая и Египта на матч второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018.: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, К. Родригес, Санчес, Весино, Бентанкур, Кавани, Суарес.Аль-Овайс, Аль-Шахрани, О. Хавсави, Аль-Булаихи, Аль-Бурайк, Аль-Фарадж, Бахбир, Аль-Джассим, Отаиф, Аль-Досари, Аль-Муваллад.