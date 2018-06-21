Андрей Семенов: мы не ощущаем никакого давления, спокойно готовимся к следующей игре

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
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Андрей Семенов: мы не ощущаем никакого давления, спокойно готовимся к следующей игре

Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов пообщался с журналистами после тренировки национальной команды.

"К сборной всегда большое внимание, так что какого-то давления не ощущается. Сегодня, если не ошибаюсь, 10 лет с бронзы чемпионата Европы—2008. Я тогда ещё играл во второй лиге, в саратовском "Соколе". Помню, мы сидели, смотрели и очень были счастливы за Россию, за сборную. Хорошее время было. Представлял ли, что спустя 10 лет буду играть в сборной в плей-офф чемпионата мира? Я к этому стремился. Ребята не вспоминали про этот юбилей, я где-то в новостях прочитал.

Может ли сборная России повторить достижение 10-летней давности? Так далеко не заходим. Мы идём от матча к матчу. Сейчас на повестке дня Уругвай. Сыграем с ним – там будет видно. Мы живём сегодняшним днём, так далеко не заглядывая. Атмосфера фантастическая. Что в «Лужниках», что в Петербурге болельщики гнали футболистов вперёд. Когда звучит гимн, когда поёт весь стадион, мурашки по коже от этого. С Уругваем будет задача победить. Завтра посмотрим и будем готовиться к игре.

Очень много хороших команд. Та же сборная Марокко вчера очень здорово играла с Португалией, Колумбия в меньшинстве играла. Хотел бы отметить, что на этом чемпионате мира хорошо тактически обучены команды. В принципе все научились играть в футбол. Все сейчас показывают футбол хорошего уровня. Из центральных защитников мне очень нравится пара наших будущих соперников – Годин и Хименес. Они играют на очень высоком уровне. Их бы выделил.

Никто не верил в Россию, сейчас, наоборот, все верят и чуть ли не медали уже вешают. Мы не смотрим на это. К чему стремились, то и показываем. Мы хорошо разбирали соперников, всё предугадали. Те, кто не играл, получили на сегодняшней тренировке большую нагрузку, чтобы быть в равном состоянии. Жиркову дали отдохнуть, но, думаю, всё в порядке.

Готов ли я сыграть? Моё дело – работать на тренировках и показывать свою состоятельность. Я готов помочь команде, а последнее слово — за тренером.

Противостояние Черышева и Роналду? Шутки, конечно, есть, но на это не обращают внимания. Для нас важнее, чтобы команда побеждала и как можно дальше прошла. Личные награды мы отодвигаем на второй план. С кем лучше встретиться в плей-офф? Не смотрим на это. Мы смотрим только на себя, а там уже как будет. Все команды хорошего уровня. Наши болельщики поддержат нас и в Лужниках, и в Сочи".

Rusfootball.info
Теги: Семенов Сборная России
Сегодня, 14:49
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Слушайте, граждане болельщики, а когда этот Семенов успел заслужить право на вью?!

Глубокий скамеечник, сосед Габулова...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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