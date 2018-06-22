Сборная Бразилии в добавленное время вырвала победу над Коста-Рикой

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
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Сборная Бразилии в добавленное время вырвала победу над Коста-Рикой

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира Бразилия в Санкт-Петербурге сумела дожать команду Коста-Рики.

Чемпионат мира-2018

Группа E. 2-й тур

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

Бразилия – Коста-Рика 2:0

Голы: Коутиньо, 90+1, Неймар, 90+7


Бразилия: Бекер, Фагнер, Марсело, Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо (Фирмино, 74), Коутиньо, Виллиан (Коста, 46), Жезус, (Фернандиньо, 90+4, Неймар

Коста-Рика: Навас, Гамбоа (Кальво, 77), Овьедо, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Борхес, Гусман (Техеда, 87), Венегас, Уренья (Боланьос, 60), Руис

Предупреждения: Неймар, 83, Коутиньо, 85, Акоста, 85
Теги: Сборная Бразилии Сборная Коста-Рики
Сегодня, 16:52
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(3)
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:56) #
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Цитата: Египетский вернблюм
Брассилия - достойный подражатель Аргентине Сербам - удачи в матче с этими петухами и симулянтами

Неймар пижонил и симулировал весь матч


Не выйдет из него ни Месси, ни Рональдо


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№14 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:37) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Сам понял, чего напечатал?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№13 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Коутиньё изо всех сил тащит весь остальной сброд. Только за него и можно порадоваться тут.


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№12 Написал: safonas (Сегодня, 17:18) #
  • 0
  •  (2)

понравилась игра на самом деле ( не считая валяния на земле) одна команда пыталась весь матч забить, вторая не пропустить)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№11 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Realist2000
Просто надо было костариканцам продолжать играть в футбол,а не устраивать полежанки на поле. За это их справедливо и наказали.

В точку
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№10 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:14) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Дожали. Но Коста-рика молодцом. Долго держались.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№9 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:07) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: Gerolsteiner 1001
Судья конечно без очков .. Второй забили на 7 ой минуте , а добавил 6...

А ты не заметил,сколько бразильцы праздновали первый гол?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: Alter ego (Сегодня, 17:05) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо отношусь к Навасу, и на прошлом ЧМ Коста-Рика очень понравилась, но сейчас с их стороны , как и в прошлой игре, футбола было очень мало. Бразильцы смогли переехать автобус.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Бразилия взломала автобусный парк.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Судья конечно без очков .. Второй забили на 7 ой минуте , а добавил 6... КРика не дотерпела совсем чуть чуть ... А валяться не стоило Неймару ... И потом лить крокодиловы слезы на публику ... Понторез, да и только ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:00) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Понос заставил разместить новость раньше времени...и это информационный портал? Смех...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:58) #
  • +2
  •  (6)

Просто надо было костариканцам продолжать играть в футбол,а не устраивать полежанки на поле. За это их справедливо и наказали.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:56) #
  • 0
  •  (2)
online

А где второй?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 16:55) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по комментариям - матч был - огонь joy Брассилия - достойный подражатель Аргентине Сербам - удачи в матче с этими петухами и симулянтами


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 16:54) #
  • +3
  •  (7)

Бразилия побеждает но попрежнему не доказывает свои претензии на победу на этом чм.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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