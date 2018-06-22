Маркос Уренья: Неймар великий футболист, обладающий выдающимися способностями

Полузащитник сборной Коста-Рики Маркос Уренья отметил, что команда полностью выложилась в матче с Бразилией, передает корреспондент"Мы надеялись, что в первом тайме что-то реализуем. Старались, но не вышло. Мы не совсем в том состоянии в котором хотелось бы быть, но мы в любом случае спокойны. Мы выкладываемся максимально.Нам удалось сразиться с Бразилией, мы отдали все силы. Мы пытались играть в атакующий футбол, пытались забить Бразилии. Нам немного не хватило, но первый тайм все равно был равный. Мы знали, что Бразилия - сильная команда. Поэтому мы ждали от них гол.Не всегда удается оказать в выигрышном положении, но на поле я всегда стараюсь показать себя с лучшей стороны. Я хотел бы играть весь матч, но нужно уважать и других ребят. Они также заслуживают выйти на поле. Неймар заслуживал гола. Он великий футболист, обладающий выдающимися способностями", - сказал Уренья.