Тьяго Силва: здорово, что удалось забить два мяча в концовке

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва прокомментировал победу над Коста-Рикой."Игра была очень сложная, непросто было действовать в обороне. Но мы были вознаграждены победой. Конечно, для нас очень важна эта победа. Здорово, что удалось забить два этих мяча в концовке", - сказал игрок.