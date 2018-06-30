Петр Зелиньски: Хамес Родригес - локомотив сборной Колумбии, он очень опасен

Форвард сборной Польши Петр Зелиньски отметил, что в команде сделали выводы после игры с Сенегалом.- Мы были исключительно заинтересованы в победе с Сенегалом, там было несколько позитивных моментов, больше негативных, но мы сделали выводы. Хотим продемонстрировать оптимальную форму, каждый футболист должен выступить на пике своих возможностей.- Мы прекрасно знаем, на что он способен, он много лет играет на высшем уровне в лучших клубах мира, он – локомотив этой команды, он очень опасен, мы должны быть готовы противодействовать ему, но не стоит забывать и о других колумбийских игроках.