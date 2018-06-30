Тимо Вернер: ЧМ-2018 полон сюрпризов, но это нормальное явление

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер считает, что большое количество сюрпризов на чемпионате мира в России является абсолютно нормальным явлением."Бывает такое, что на чемпионате мира преподносится достаточно много сюрпризов, когда фавориты ставят себя в затруднительное положение. Да, в этом году на чемпионате мира в России достаточно много таких неожиданностей, однако это абсолютно нормальное явление. Аргентина, Бразилия, Франция - все эти команды когда-то имели определенные проблемы на групповом этапе, поэтому для меня это не в новинку. Нашей главной задачей является не отвлекаться на подобные факты, а готовиться от игры к игре, чтобы претендовать на самые высокие места", - сказал Вернер."Эмоции после победы над командой Швеции не передать словами, после этого матча мы еще больше сплотились как команда. У меня были слезы на глазах, ведь именно в эти минуты ощущаешь, что чемпионат мира это тот турнир, в котором выступление за свою национальную сборную не стоит никаких денег и его абсолютно нельзя ни с чем сравнивать. Я очень хочу начать забивать голы, быть полезным для своей команды и в ближайшее время приложу для этого все усилия", - сказал Вернер.