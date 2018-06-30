Андрей Канчельскис: класс уругвайских футболистов намного выше, чем у наших - эйфория должна закончиться

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой прокомментировал поражение сборной России от команды Уругвая (0:3) и победу сборной Саудовской Аравии над командой Египта (1:2) в третьем туре группового этапа чемпионата мира.- В любом случае мы вышли в плей-офф, это очень хорошо, - сказал Канчельскис. - Я считаю, что сейчас все становится на свои места. Ну, обыграли в первом туре крупно команду Саудовской Аравии, которая удивительно, что вышла на чемпионат мира. Обыграли команду Египта, но если бы Салах не был после травмы, нам пришлось бы сложнее. Что сказать по игре? Сейчас мы уже встречались с соперником более серьезным. Мы видим, что пока не дотягиваем до такого уровня. Так что эйфория должна закончиться. Так получается. Но ничего страшного. Важно, что мы будем делать после матча плей-офф, а сейчас можем говорить что все угодно. Тем не менее есть проблемы, и это факт.- Когда играешь против команды, где нападающие высокого уровня, естественно, возникают проблемы. Со сборной Саудовской Аравии у нас вообще не было проблем, потому что ее игра — это «детский сад». Египет с Салахом после травмы ничего не продемонстрировал. В тех матчах не было такого напряжения, как в прошедшей игре с Уругваем. У соперника и хорошая атака, и физически он прекрасно готов. Не ожидал такого напряжения, но я, честно говоря, не ожидал, что и у наших ребят будет такое движение, неплохое движение. Но класс есть класс: к сожалению, уровень уругвайских футболистов намного выше, чем уровень наших игроков. Я видел, что по игре мы уступили. Надо реально смотреть на вещи: что есть на сегодняшний день, то и есть. Просто не надо впадать в эйфорию, после победы над сборной Саудовской Аравией. Выводы можно сделать после матча плей-офф.- Что и говорить, это, конечно, удивительно. Но на одну игру может собраться любая команда в мире. Тем и интересен футбол, что в одном матче можно выдать сумасшедшую игру, невероятный настрой. Сам неоднократно присутствовал на таких играх.