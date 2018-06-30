Андрей Канчельскис: класс уругвайских футболистов намного выше, чем у наших - эйфория должна закончиться

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Андрей Канчельскис: класс уругвайских футболистов намного выше, чем у наших - эйфория должна закончиться
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал поражение сборной России от команды Уругвая (0:3) и победу сборной Саудовской Аравии над командой Египта (1:2) в третьем туре группового этапа чемпионата мира.
- В любом случае мы вышли в плей-офф, это очень хорошо, - сказал Канчельскис. - Я считаю, что сейчас все становится на свои места. Ну, обыграли в первом туре крупно команду Саудовской Аравии, которая удивительно, что вышла на чемпионат мира. Обыграли команду Египта, но если бы Салах не был после травмы, нам пришлось бы сложнее. Что сказать по игре? Сейчас мы уже встречались с соперником более серьезным. Мы видим, что пока не дотягиваем до такого уровня. Так что эйфория должна закончиться. Так получается. Но ничего страшного. Важно, что мы будем делать после матча плей-офф, а сейчас можем говорить что все угодно. Тем не менее есть проблемы, и это факт.
- Что скажете о мячах в ворота нашей сборной?
- Когда играешь против команды, где нападающие высокого уровня, естественно, возникают проблемы. Со сборной Саудовской Аравии у нас вообще не было проблем, потому что ее игра — это «детский сад». Египет с Салахом после травмы ничего не продемонстрировал. В тех матчах не было такого напряжения, как в прошедшей игре с Уругваем. У соперника и хорошая атака, и физически он прекрасно готов. Не ожидал такого напряжения, но я, честно говоря, не ожидал, что и у наших ребят будет такое движение, неплохое движение. Но класс есть класс: к сожалению, уровень уругвайских футболистов намного выше, чем уровень наших игроков. Я видел, что по игре мы уступили. Надо реально смотреть на вещи: что есть на сегодняшний день, то и есть. Просто не надо впадать в эйфорию, после победы над сборной Саудовской Аравией. Выводы можно сделать после матча плей-офф.
- Тем не менее сборная Саудовской Аравии преподнесла сюрприз , обыграв египтян в своем заключительном на этом турнире матче...
- Что и говорить, это, конечно, удивительно. Но на одну игру может собраться любая команда в мире. Тем и интересен футбол, что в одном матче можно выдать сумасшедшую игру, невероятный настрой. Сам неоднократно присутствовал на таких играх.
- В любом случае мы вышли в плей-офф, это очень хорошо, - сказал Канчельскис. - Я считаю, что сейчас все становится на свои места. Ну, обыграли в первом туре крупно команду Саудовской Аравии, которая удивительно, что вышла на чемпионат мира. Обыграли команду Египта, но если бы Салах не был после травмы, нам пришлось бы сложнее. Что сказать по игре? Сейчас мы уже встречались с соперником более серьезным. Мы видим, что пока не дотягиваем до такого уровня. Так что эйфория должна закончиться. Так получается. Но ничего страшного. Важно, что мы будем делать после матча плей-офф, а сейчас можем говорить что все угодно. Тем не менее есть проблемы, и это факт.
- Что скажете о мячах в ворота нашей сборной?
- Когда играешь против команды, где нападающие высокого уровня, естественно, возникают проблемы. Со сборной Саудовской Аравии у нас вообще не было проблем, потому что ее игра — это «детский сад». Египет с Салахом после травмы ничего не продемонстрировал. В тех матчах не было такого напряжения, как в прошедшей игре с Уругваем. У соперника и хорошая атака, и физически он прекрасно готов. Не ожидал такого напряжения, но я, честно говоря, не ожидал, что и у наших ребят будет такое движение, неплохое движение. Но класс есть класс: к сожалению, уровень уругвайских футболистов намного выше, чем уровень наших игроков. Я видел, что по игре мы уступили. Надо реально смотреть на вещи: что есть на сегодняшний день, то и есть. Просто не надо впадать в эйфорию, после победы над сборной Саудовской Аравией. Выводы можно сделать после матча плей-офф.
- Тем не менее сборная Саудовской Аравии преподнесла сюрприз , обыграв египтян в своем заключительном на этом турнире матче...
- Что и говорить, это, конечно, удивительно. Но на одну игру может собраться любая команда в мире. Тем и интересен футбол, что в одном матче можно выдать сумасшедшую игру, невероятный настрой. Сам неоднократно присутствовал на таких играх.
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