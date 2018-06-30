Болельщик из Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн рублей для покупки авиабилетов

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Болельщик из Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн рублей для покупки авиабилетов

Неизвестный похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 млн рублей, пообещав организовать перелёт из Москвы в Волгоград для него и его товарищей.

"По словам потерпевшего — гражданина Саудовской Аравии, 24 июня в центре столицы на Мытной улице он встретился с неизвестным мужчиной, обещавшим ему за плату организовать перелёт группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград", — сообщает столичное УВД.

Болельщик отдал подозреваемому 110 тыс. долларов на билеты и 120 тыс. евро за услуги и на иные расходы, после чего мужчина скрылся. Иностранный болельщик обратился в полицию. Ущерб составил 15 млн 696 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

Интерфакс
Теги: Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 14:46
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16
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№16 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:37) #
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online

Цитата: Батька
долбоеб .... как можно в центре города с кем то встретится и отдать 15 миллионов ???


Наверное, в Эр-Рияде можно. Привычка.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№15 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:29) #
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online

Интересно, сколько это будет в граммах?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№14 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
С 15шкой можно замахнуться и на двушку на Юго-западе))


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№13 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Antip7
Теперь в Москве на одного миллионера больше))

навряд ли.ну купит он квартирку в бибирево и солярис


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Хуясе там расходы)) он с верблюдами собрался перелёт делать?)) Ничего, не последние 146%


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№11 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 15:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cadallero555
а тут араб из нищей страны

С каких пор нефтяная Саудовская Аравия стала нищей?!
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№10 Написал: Korsar123 (Сегодня, 15:28) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: RenarTickle
Да брось, неужели ещё остались лохи, которые ведутся на ипотеку?

В принципе так большая часть страны живет...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№9 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Korsar123,
Да брось, неужели ещё остались лохи, которые ведутся на ипотеку?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№8 Написал: cadallero555 (Сегодня, 15:14) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
У нас зарплаты максимум в 15 тысяч рублей по регионам, а тут араб из нищей страны в легкую перевел такую сумму.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: Korsar123 (Сегодня, 15:12) #
  • 0
  •  (0)

Кто то моментально ипотеку закрыл...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№6 Написал: Самара г.Самара (Сегодня, 15:09) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Пипец, а сколько это товарищей собралось ехать? Насколько помню чатер 737-го в Европу стоит порядка 2-х миллионов рублей.
Регистрация: 31.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:04) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Это так по-цивилизованному отдавать большие деньги неизвестному проходимцу.
Поищут конечно, но саудиты не обеднеют, в Вестерн Юнион только лишний разок сходят.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (5)

молоток, чё тут сказать.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 14:57) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Неизвестный похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 млн рублей,
flushed При чем здесь похитил.если болельщик сам отдал?
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:52) #
  • +6
  •  (10)
online

Теперь в Москве на одного миллионера больше))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:48) #
  • +11
  •  (11)
online

долбоеб .... как можно в центре города с кем то встретится и отдать 15 миллионов ???
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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