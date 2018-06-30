Болельщик из Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн рублей для покупки авиабилетов

Неизвестный похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 млн рублей, пообещав организовать перелёт из Москвы в Волгоград для него и его товарищей."По словам потерпевшего — гражданина Саудовской Аравии, 24 июня в центре столицы на Мытной улице он встретился с неизвестным мужчиной, обещавшим ему за плату организовать перелёт группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград", — сообщает столичное УВД.Болельщик отдал подозреваемому 110 тыс. долларов на билеты и 120 тыс. евро за услуги и на иные расходы, после чего мужчина скрылся. Иностранный болельщик обратился в полицию. Ущерб составил 15 млн 696 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.