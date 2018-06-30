Врач сборной Уругвая: завтра Хименес должен тренироваться без ограничений

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай Португалия
|-:-
|Франция Аргентина
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:31
Гарри Линекер: футбол это простая игра, но Германия теперь не всегда побеждает! VAR отправляет их домой (3)
Гарри Линекер: футбол это простая игра, но Германия теперь не всегда побеждает! VAR отправляет их домой (3)
19:18
Шведы сняли новый «скальп»: скандинавы и мексиканцы отправили домой действующего чемпиона мира (3)
Шведы сняли новый «скальп»: скандинавы и мексиканцы отправили домой действующего чемпиона мира (3)
15:25
Рохо: Месси сказал нам в перерыве, что мы либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой! (11)
Рохо: Месси сказал нам в перерыве, что мы либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой! (11)
15:07
Экс-хавбек сборной Украины Призетко: истинный уровень сборной России все увидели с Уругваем (34)
Экс-хавбек сборной Украины Призетко: истинный уровень сборной России все увидели с Уругваем (34)
14:30
Хосе Пекерман: Профессия тренера полна спорных моментов - иногда тебя считают ангелом, а иногда чертом
Хосе Пекерман: Профессия тренера полна спорных моментов - иногда тебя считают ангелом, а иногда чертом
13:31
Владимир Стогниенко прокомментирует матч сборных России и Испании на телеканале "Россия 1" (6)
Владимир Стогниенко прокомментирует матч сборных России и Испании на телеканале "Россия 1" (6)
13:04
Геннадий Орлов: все эти "футбольные" шоу на Первом канале просто позор! Ребята остановитесь! (52)
Геннадий Орлов: все эти "футбольные" шоу на Первом канале просто позор! Ребята остановитесь! (52)
11:45
Полузащитник сборной Перу Каррильо: футбол несправедлив. Мы были намного лучше, чем Дания и Франция (4)
Полузащитник сборной Перу Каррильо: футбол несправедлив. Мы были намного лучше, чем Дания и Франция (4)
11:15
Александр Тарханов: у Испании есть проблемы в обороне. Может, и хорошо, что мы вышли на них (10)
Александр Тарханов: у Испании есть проблемы в обороне. Может, и хорошо, что мы вышли на них (10)
10:37
Выкарабкаются ли братушки? Превью игрового дня, в котором решится, кто выйдет из групп "F" и "E" (2)
Выкарабкаются ли братушки? Превью игрового дня, в котором решится, кто выйдет из групп "F" и "E" (2)
Врач сборной Уругвая: завтра Хименес должен тренироваться без ограничений
Во время занятия сборной Уругвая все футболисты вышли на поле, даже ранее получивший повреждение защитник Хосе Хименес, но он занимался по индивидуальной программе.
"Он почувствовал дискомфорт с первых минут стартовой игры, но мы провели восстановительные процедуры, и он был готов ко второму матчу. Потому мы решили более плотно заняться его травмой и дали ему отдохнуть. Думаю, что завтра он будет тренироваться вместе со всеми", - рассказал врач сборной Уругвая Альберто Пан ТАСС.
"Он почувствовал дискомфорт с первых минут стартовой игры, но мы провели восстановительные процедуры, и он был готов ко второму матчу. Потому мы решили более плотно заняться его травмой и дали ему отдохнуть. Думаю, что завтра он будет тренироваться вместе со всеми", - рассказал врач сборной Уругвая Альберто Пан ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.