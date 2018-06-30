Джемаили: мы вышли из сложной группы

Полузащитник сборной Швейцарии Джемаили прокомментировал победу над Коста-Рикой, передает корреспондент- Нет, они нас не удивили. Первый матч они провели очень хорошо. Проиграли только после гола со штрафного. Во втором матче они напрягали Бразилию. Не думали, что нас ждет легкий матч. Коста-Рика хорошо играла. Я хотел бы поздравить их с такой игрой. Но и мы заслужили похвалы. Мы вышли из сложной группы. Во всех матчах было тяжело.- Это, конечно, неидеально. Но у нас 23 футболиста. Каждый, кто приехал сюда, хорошо готов. Не нужно смотреть кого нет, надо смотреть на тех, кто есть. Мы потеряли двоих – это печально. Но надо доверять тем, кто есть.- Ян хорош сыграл. Он спас нас от двух-трех голов. Он чудесный вратарь. У нас вообще чудесная сборная. У нас нет поражений. Мы продолжаем играть. Конечно, можно лучше.- Он очень важен. Против Сербии у меня было 2-3 момента, но получилось забить только сейчас. Хорошо, что мы выиграли тогда. В этом ударе было все напряжение последних матчей. Я очень рад, что мяч попал куда нужно.- На групповом этапе каждая команда является серьезным соперником. Все, кто здесь есть, не случайно. Швеция вышла из группы с Германией. Важно правильно настроиться на этот матч.