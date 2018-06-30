Владимир Петкович: трибуны поддерживали Коста-Рику, нам было сложно освоиться

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал ничью с Коста-Рикой (2:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018.- Я не думаю, что я готов сегодня говорить о следующем сопернике. Главное, что мы вышли в 1/8 финала. Это была минимальная цель для нас. Сейчас мы можем сконцентрироваться на следующем сопернике. До конца было не понятно, устраивает ли нас ничья. Я подумал, что лучших игроков стоит использовать. Может быть, конечно, зря, что они получили желтые карточки за два ненужных нарушений. Но у нас 23 игрока, и каждый из них готов выложиться на 120 процентов.- Нет. Прежде всего, я хочу поздравить Коста-Рику с прекрасной игрой на этом Чемпионате Мира. Они росли с каждым матчем. При нашей помощи они создали немало сложностей для нас. Сегодня у нас не хватило мотивации на победу, но большой комплимент нашему сопернику.- Нам было сложно сегодня. У нас было несколько тысяч против 40 тысяч болельщиков у соперника. Но мы постепенно освоились к этому. Попробуем теперь сохранить эту искру в игре против Швеции. Может быть, нам надо показывать зрелищный футбол, за счет которого болельщики могут перейти на нашу сторону.- Да, это связано и с этим, и с ненужной желтой карточкой за счет этого прессинга. С помощью замен я сделал то, что планировал. В этом была доля риска, но наш риск оправдался. Сегодня были моменты, когда мы играли плохо. Но мы оказались достаточно сильны, чтобы перетянуть инициативу на себя обратно. Хотя иногда казалось, что мы своими действиями хотим проиграть (улыбается).- Нам нужно лучше играть, чем сегодня. Так же, как во время первых двух матчей. Мы хотим достигать большего. Важно это регулярно показывать.- Мы привыкли к тому, что мы участвуем в написании истории. У нас большие ожидания, но самые большие из них касаются только следующего матча. Нам надо восстановиться и подготовиться к игре против Швеции.- Это очень тонкая грань. Сложно сказать, что повлияло на настрой команды. Мы много ошибались в передачах. Каждый раз, когда мы это преодолевали, мы сразу играли вперед и создавали опасность. Сегодня мы делали это недостаточно. Не нужно вдаваться в излишний анализ. Надо понять, что так не надо. Уверен, что следующая игра будет намного лучше.