Владимир Петкович: трибуны поддерживали Коста-Рику, нам было сложно освоиться

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Владимир Петкович: трибуны поддерживали Коста-Рику, нам было сложно освоиться

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал ничью с Коста-Рикой (2:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018.

- Что вы думаете о матче против Швеции? Какова ваша реакция на дисквалификацию двух опытных защитников?

- Я не думаю, что я готов сегодня говорить о следующем сопернике. Главное, что мы вышли в 1/8 финала. Это была минимальная цель для нас. Сейчас мы можем сконцентрироваться на следующем сопернике. До конца было не понятно, устраивает ли нас ничья. Я подумал, что лучших игроков стоит использовать. Может быть, конечно, зря, что они получили желтые карточки за два ненужных нарушений. Но у нас 23 игрока, и каждый из них готов выложиться на 120 процентов.

- Усложнили ли вам задачу изменения в составе сборной Коста-Рики?

- Нет. Прежде всего, я хочу поздравить Коста-Рику с прекрасной игрой на этом Чемпионате Мира. Они росли с каждым матчем. При нашей помощи они создали немало сложностей для нас. Сегодня у нас не хватило мотивации на победу, но большой комплимент нашему сопернику.

- Были ли вы готовы к тому, что трибуны будут в основном поддерживать сборную Коста-Рики?

- Нам было сложно сегодня. У нас было несколько тысяч против 40 тысяч болельщиков у соперника. Но мы постепенно освоились к этому. Попробуем теперь сохранить эту искру в игре против Швеции. Может быть, нам надо показывать зрелищный футбол, за счет которого болельщики могут перейти на нашу сторону.

- Замена Бехрами связана с прессингом Коста-Рики?

- Да, это связано и с этим, и с ненужной желтой карточкой за счет этого прессинга. С помощью замен я сделал то, что планировал. В этом была доля риска, но наш риск оправдался. Сегодня были моменты, когда мы играли плохо. Но мы оказались достаточно сильны, чтобы перетянуть инициативу на себя обратно. Хотя иногда казалось, что мы своими действиями хотим проиграть (улыбается).

- Каков потенциал вашей команды?

- Нам нужно лучше играть, чем сегодня. Так же, как во время первых двух матчей. Мы хотим достигать большего. Важно это регулярно показывать.

- Влияет ли перспектива выход в четвертьфинал на ваш настрой?

- Мы привыкли к тому, что мы участвуем в написании истории. У нас большие ожидания, но самые большие из них касаются только следующего матча. Нам надо восстановиться и подготовиться к игре против Швеции.

- Можно ли сказать, что сегодня ваша команда была не слишком уверенна в себе или наоборот?

- Это очень тонкая грань. Сложно сказать, что повлияло на настрой команды. Мы много ошибались в передачах. Каждый раз, когда мы это преодолевали, мы сразу играли вперед и создавали опасность. Сегодня мы делали это недостаточно. Не нужно вдаваться в излишний анализ. Надо понять, что так не надо. Уверен, что следующая игра будет намного лучше.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Швейцарии Сборная Коста-Рики
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