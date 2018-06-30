Владимир Петкович: трибуны поддерживали Коста-Рику, нам было сложно освоиться

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай Португалия
|-:-
|Франция Аргентина
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|Швеция Швейцария
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Владимир Петкович: трибуны поддерживали Коста-Рику, нам было сложно освоиться
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал ничью с Коста-Рикой (2:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018.
- Что вы думаете о матче против Швеции? Какова ваша реакция на дисквалификацию двух опытных защитников?
- Я не думаю, что я готов сегодня говорить о следующем сопернике. Главное, что мы вышли в 1/8 финала. Это была минимальная цель для нас. Сейчас мы можем сконцентрироваться на следующем сопернике. До конца было не понятно, устраивает ли нас ничья. Я подумал, что лучших игроков стоит использовать. Может быть, конечно, зря, что они получили желтые карточки за два ненужных нарушений. Но у нас 23 игрока, и каждый из них готов выложиться на 120 процентов.
- Усложнили ли вам задачу изменения в составе сборной Коста-Рики?
- Нет. Прежде всего, я хочу поздравить Коста-Рику с прекрасной игрой на этом Чемпионате Мира. Они росли с каждым матчем. При нашей помощи они создали немало сложностей для нас. Сегодня у нас не хватило мотивации на победу, но большой комплимент нашему сопернику.
- Были ли вы готовы к тому, что трибуны будут в основном поддерживать сборную Коста-Рики?
- Нам было сложно сегодня. У нас было несколько тысяч против 40 тысяч болельщиков у соперника. Но мы постепенно освоились к этому. Попробуем теперь сохранить эту искру в игре против Швеции. Может быть, нам надо показывать зрелищный футбол, за счет которого болельщики могут перейти на нашу сторону.
- Замена Бехрами связана с прессингом Коста-Рики?
- Да, это связано и с этим, и с ненужной желтой карточкой за счет этого прессинга. С помощью замен я сделал то, что планировал. В этом была доля риска, но наш риск оправдался. Сегодня были моменты, когда мы играли плохо. Но мы оказались достаточно сильны, чтобы перетянуть инициативу на себя обратно. Хотя иногда казалось, что мы своими действиями хотим проиграть (улыбается).
- Каков потенциал вашей команды?
- Нам нужно лучше играть, чем сегодня. Так же, как во время первых двух матчей. Мы хотим достигать большего. Важно это регулярно показывать.
- Влияет ли перспектива выход в четвертьфинал на ваш настрой?
- Мы привыкли к тому, что мы участвуем в написании истории. У нас большие ожидания, но самые большие из них касаются только следующего матча. Нам надо восстановиться и подготовиться к игре против Швеции.
- Можно ли сказать, что сегодня ваша команда была не слишком уверенна в себе или наоборот?
- Это очень тонкая грань. Сложно сказать, что повлияло на настрой команды. Мы много ошибались в передачах. Каждый раз, когда мы это преодолевали, мы сразу играли вперед и создавали опасность. Сегодня мы делали это недостаточно. Не нужно вдаваться в излишний анализ. Надо понять, что так не надо. Уверен, что следующая игра будет намного лучше.
Rusfootball.info
- Что вы думаете о матче против Швеции? Какова ваша реакция на дисквалификацию двух опытных защитников?
- Я не думаю, что я готов сегодня говорить о следующем сопернике. Главное, что мы вышли в 1/8 финала. Это была минимальная цель для нас. Сейчас мы можем сконцентрироваться на следующем сопернике. До конца было не понятно, устраивает ли нас ничья. Я подумал, что лучших игроков стоит использовать. Может быть, конечно, зря, что они получили желтые карточки за два ненужных нарушений. Но у нас 23 игрока, и каждый из них готов выложиться на 120 процентов.
- Усложнили ли вам задачу изменения в составе сборной Коста-Рики?
- Нет. Прежде всего, я хочу поздравить Коста-Рику с прекрасной игрой на этом Чемпионате Мира. Они росли с каждым матчем. При нашей помощи они создали немало сложностей для нас. Сегодня у нас не хватило мотивации на победу, но большой комплимент нашему сопернику.
- Были ли вы готовы к тому, что трибуны будут в основном поддерживать сборную Коста-Рики?
- Нам было сложно сегодня. У нас было несколько тысяч против 40 тысяч болельщиков у соперника. Но мы постепенно освоились к этому. Попробуем теперь сохранить эту искру в игре против Швеции. Может быть, нам надо показывать зрелищный футбол, за счет которого болельщики могут перейти на нашу сторону.
- Замена Бехрами связана с прессингом Коста-Рики?
- Да, это связано и с этим, и с ненужной желтой карточкой за счет этого прессинга. С помощью замен я сделал то, что планировал. В этом была доля риска, но наш риск оправдался. Сегодня были моменты, когда мы играли плохо. Но мы оказались достаточно сильны, чтобы перетянуть инициативу на себя обратно. Хотя иногда казалось, что мы своими действиями хотим проиграть (улыбается).
- Каков потенциал вашей команды?
- Нам нужно лучше играть, чем сегодня. Так же, как во время первых двух матчей. Мы хотим достигать большего. Важно это регулярно показывать.
- Влияет ли перспектива выход в четвертьфинал на ваш настрой?
- Мы привыкли к тому, что мы участвуем в написании истории. У нас большие ожидания, но самые большие из них касаются только следующего матча. Нам надо восстановиться и подготовиться к игре против Швеции.
- Можно ли сказать, что сегодня ваша команда была не слишком уверенна в себе или наоборот?
- Это очень тонкая грань. Сложно сказать, что повлияло на настрой команды. Мы много ошибались в передачах. Каждый раз, когда мы это преодолевали, мы сразу играли вперед и создавали опасность. Сегодня мы делали это недостаточно. Не нужно вдаваться в излишний анализ. Надо понять, что так не надо. Уверен, что следующая игра будет намного лучше.
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