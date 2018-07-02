Валерий Газзаев: гуляй Россия, плачь Европа!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Валерий Газзаев: гуляй Россия, плачь Европа!

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями после выхода российской команды в 1/4 финала ЧМ-2018.

"Высочайшая самоотдача нашей команды, строгое выполнение тактической схемы. Все это привело к нашей победе. Испанцы имели территориальное преимущество, но опасных ситуаций не создавали. Наша команда использовала контратаки, правильно выбрала тактическую схему. Мы вошли в восьмерку лучших команд мира, в истории остается результат.

На Черчесова выливали критику люди, которые не разбираются в футболе. Справедливая критика – нормальное явление. Тренерский штаб сделал выводы после товарищеских матчей, подготовил команду к турниру, что дало соответствующий результат.

В России творится феерия. Вот что значит победа на таком уровне. Давайте петь хвалебные оды команде и тренерскому штабу. Не умаляя заслуг сборной Испании. Гуляй Россия, плачь Европа!" – сказал Газзаев.

Чемпионат
Теги: Сборная России Сборная Испании Газзаев
Сегодня, 10:06
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15
(5)
№15 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 12:02) #
  • -1
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online

А сам Черчеса не обсирал?
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№14 Написал: Виктор Сасков (Сегодня, 12:00) #
  • 0
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:30) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Сбрей усы, дурик

Чтобы потом, как в "Бриллиантовой руке"? - Дурик, ты зачем сбрил усы? (с) blush


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№12 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пес забыл передать Путину спасибо и пожелать ему крепкого здоровья...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№11 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 11:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
раздражает этот тип...георгич без мыла там где надо
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
№10 Написал: Lacan (Сегодня, 11:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Рано ещё гулять, это не потолок сборной- надо выходить в финал!
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№9 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 11:16) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
кстати, Группа B вся вылетела, а считалась сильной ( а наша - самой слабой smirk )


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тамада.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 10:53) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Быдо уже забыло про пенсии, про НДС. Как плебсу мало нужно для счастья

ты себя считаешь быдлом? Правильно. А нормальные люди отделяют "мухи от котлет". Сейчас радуемся и болеем, завтра будут и пенсии и ндс (но "завтра"). Кстати, как там навальный? Расстроился?


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 10:46) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Быдло уже забыло про пенсии, про НДС. Как плебсу мало нужно для счастья


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:35) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Гуляем, ещё как гуляем... мой гостевой дом «Реваз» открыт для всех настоящих любителей футбола.. на яндексе можете набрать Головинка гостевой дом Реваз» , там и на сайт укажут и на инстаграм revaz_hause
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: Grimm (Сегодня, 10:32) #
  • +3
  •  (5)

гав гав
Регистрация: 24.04.2007 [жалоба]
№3 Написал: tantara002 (Сегодня, 10:29) #
  • +2
  •  (4)

Этот барбос ещё нигде не говорил , что он тоже причастен к этому успеху ??


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:23) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Сбрей усы, дурик


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:18) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Хватит гулянок. Дело надо делать.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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