Валерий Газзаев: гуляй Россия, плачь Европа!

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями после выхода российской команды в 1/4 финала ЧМ-2018."Высочайшая самоотдача нашей команды, строгое выполнение тактической схемы. Все это привело к нашей победе. Испанцы имели территориальное преимущество, но опасных ситуаций не создавали. Наша команда использовала контратаки, правильно выбрала тактическую схему. Мы вошли в восьмерку лучших команд мира, в истории остается результат.На Черчесова выливали критику люди, которые не разбираются в футболе. Справедливая критика – нормальное явление. Тренерский штаб сделал выводы после товарищеских матчей, подготовил команду к турниру, что дало соответствующий результат.В России творится феерия. Вот что значит победа на таком уровне. Давайте петь хвалебные оды команде и тренерскому штабу. Не умаляя заслуг сборной Испании. Гуляй Россия, плачь Европа!" – сказал Газзаев.