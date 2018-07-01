"Поужинали Испанией. Следующее блюдо - хорватский пршут". Победа России в соцсетях

Короче, не знаю, как вы, я до сих пор боюсь, что сейчас рядом появится Валдис Пельш и скажет, что меня снимает скрытая камера — Никита Белоголовцев (@belogolovcev) July 1, 2018

в первый раз вижу чтобы в метро столько пьяных счастливых людей ехали на работу вот чтобы просто пьяных ещё припоминаю а чтобы счастливых это уже что-то новенькое россия вперед — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) July 2, 2018

господи на пару часов забыла как сильно хочу умереть как же хорошо-то — алайна (@alaina_ok) July 1, 2018

Я иут наблюдаю самое топовое празднование победы нашей сборной, во двор сразу после матча вышли пацаны лет 12 и начали играть в футбол — Михайлов Михаил (@mikhailoff2011) July 1, 2018

Семин и последний пенальти. pic.twitter.com/vTSG6D3o84 — Артём Шмелёв (@artemshme) July 1, 2018

На никольской в надежде на секс испанские фанаты надевают на лицо холодец — ? (@SlavaCereteli) July 1, 2018

Роман, можно повесить в гостиной, например. pic.twitter.com/6gbbtOQpxf — Артем Локалов (@lokalov) July 1, 2018

Последние два месяца Ерохина:



- Покер в ворота СКА

- Первый игрок, вышедший на четвертую замену в матче ЧМ



Жизнь удалась — Alexandr Dorski (@dorskiy) July 1, 2018

Ты забыл о главномhttps://t.co/8xFtY8eRfm — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) July 1, 2018

Даже не представляю, что сейчас на душе творится у Дениса Глушакова... — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) July 1, 2018

Самое интересное, что Черчесов своей работой в @LegiaWarszawa и @TeamRussia поменял отношение к России у простых граждан Польши. Поляки сегодня многие болели за Россию ?? — Орещук Роман (@papanin02) July 1, 2018

Russia's biggest win since the U.S election. #ESPRUS — Afristotle (@Afristotle) July 1, 2018

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ ИСПАНЦЫ, А ПОБЕЖДАЮТ РУССКИЕ — #ВГИК (@vgikofficial) July 1, 2018

Уровень футбольных экспертов в Фейсбуке :))) pic.twitter.com/yj8vbXc2gR — Sintona (@Sintona) July 2, 2018

Португальцы так чемпионами Европы стали и ничего https://t.co/KJNvGVlzh3 — Павел Петрухин (@Pashka492) July 1, 2018

Реал, например, частенько ждёт судейскую ошибку. https://t.co/ZisZiLO12g — Павел Петрухин (@Pashka492) July 1, 2018

А к решающим матчам, как обычно, вовремя подъехали НХЛовцы ? pic.twitter.com/6pGDrawn4s — Sergey Akulinin (@S_Akulinin) July 2, 2018

Поужинали Испанией, и едут довольные домой. Следующее блюдо - хорватский пршут. pic.twitter.com/jZZsida8gY — Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) July 1, 2018

Серия пенальти в матче Россия - Хорватия может быть бесконечной!))) — Роман Гутцайт (@guttsait) July 1, 2018

У большинства из россиян вчера не было слов, одни эмоции. Но авторпрошерстил свою твит-ленту в поисках небанальных слов и смешных картинок после великой победы нашей сборной.Поверить в победу сложно и наутро.Больше всех жаль людей, которые после вчерашней сказки вынуждены возвращаться в реальность.Но этот рабочий день вряд ли будет трудным, ведь сборная России возвращает людей жизни!И мотивирует!Реклама, где Игорь Акинфеев завис в воздухе, как этот пацан, наконец обрела актуальность.После невероятного сэйва нашего голкипера страна стала счастливой. Юрий Сёмин болел за наших с простыми людьми на трибуне – вот он, простой, искренний русский народ!Благодаря футболистам, может быть, кое-кто вспомнит, что мы не так уж плохи в сравнении с иностранными гостями.А наши футболисты и тренеры даже круче!Зобнин оказался в лидерах по статистике между Роналду и РамосомНо они-то участвуют уже в другом турнире, а Роман готовится сыграть в четвертьфинале чемпионата мираКстати, именно Зобнин должен был бить пятый пенальти. Хорошо, что не пришлосьПрославился и Александр ЕрохинЕсли перед чемпионатом мира казалось, что Березуцкие правильно делают, что избегают позора, то сейчас непопадание в сборную кажется трагедией.Вот Денис сам и рассказал.Если честно, трудно сказать, насколько я бы на месте Дениса болел за команду, чтобы стало ещё обиднее от непопадания в неё. Но за сборную России болели даже в Польше.А результат матча можно было узнать на самом высоком здании мира в Дубае.За рубежом эту победу называют самой большой российской после американских президентских выборов.Странно, что Гарри Линекер не продолжил переиначивать свою самую знаменитую цитату.И пусть футбола сегодня было действительно мало, критические экспертизы смотрятся особенно смешно.На все претензии испанцев у нас найдётся ответ.На этом чемпионате парни играют даже лучше, чем их просятИ даже лучше, чем хоккеисты, если речь не идёт об Олимпиадах без НХЛовцев.Но настоящие вип-болельщики – вот!Русские умеют отмечать, но не болеть. Нам нужен фан-сектор!Правда, трапеза обещает быть даже более обстоятельной, чем вчера.