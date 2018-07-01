"Поужинали Испанией. Следующее блюдо - хорватский пршут". Победа России в соцсетях

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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"Поужинали Испанией. Следующее блюдо - хорватский пршут". Победа России в соцсетях

У большинства из россиян вчера не было слов, одни эмоции. Но автор Rusfootball.info прошерстил свою твит-ленту в поисках небанальных слов и смешных картинок после великой победы нашей сборной.

Поверить в победу сложно и наутро.



Больше всех жаль людей, которые после вчерашней сказки вынуждены возвращаться в реальность.



Но этот рабочий день вряд ли будет трудным, ведь сборная России возвращает людей жизни!



И мотивирует!





Реклама, где Игорь Акинфеев завис в воздухе, как этот пацан, наконец обрела актуальность.





После невероятного сэйва нашего голкипера страна стала счастливой. Юрий Сёмин болел за наших с простыми людьми на трибуне – вот он, простой, искренний русский народ!



Благодаря футболистам, может быть, кое-кто вспомнит, что мы не так уж плохи в сравнении с иностранными гостями.





А наши футболисты и тренеры даже круче!





Зобнин оказался в лидерах по статистике между Роналду и Рамосом



Но они-то участвуют уже в другом турнире, а Роман готовится сыграть в четвертьфинале чемпионата мира



Кстати, именно Зобнин должен был бить пятый пенальти. Хорошо, что не пришлось

"Поужинали Испанией. Следующее блюдо - хорватский пршут". Победа России в соцсетях


Прославился и Александр Ерохин





Если перед чемпионатом мира казалось, что Березуцкие правильно делают, что избегают позора, то сейчас непопадание в сборную кажется трагедией.



Вот Денис сам и рассказал.



Если честно, трудно сказать, насколько я бы на месте Дениса болел за команду, чтобы стало ещё обиднее от непопадания в неё. Но за сборную России болели даже в Польше.



А результат матча можно было узнать на самом высоком здании мира в Дубае.



За рубежом эту победу называют самой большой российской после американских президентских выборов.



Странно, что Гарри Линекер не продолжил переиначивать свою самую знаменитую цитату.



И пусть футбола сегодня было действительно мало, критические экспертизы смотрятся особенно смешно.



На все претензии испанцев у нас найдётся ответ.





На этом чемпионате парни играют даже лучше, чем их просят



И даже лучше, чем хоккеисты, если речь не идёт об Олимпиадах без НХЛовцев.



Но настоящие вип-болельщики – вот!





Русские умеют отмечать, но не болеть. Нам нужен фан-сектор!







Правда, трапеза обещает быть даже более обстоятельной, чем вчера.



Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Черчесов Акинфеев Дзюба
Сегодня, 11:32
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№3 Написал: casabl (Сегодня, 11:50) #
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Цитата: casabl
Наглость и футбольный "шовинизм" должен быть наказуем. Ни у кого нет права на монополизм в футболе , в спорте в целом.
Выигрывает зачастую тот, кто умнее в борьбе. Никто , повторяю, НИКТО, не обязан следовать тому образцу, который проповедует гишпания, ОАЭ или Претория, хуже того, Убундия.
А самолюбование путём катания пузыря поперёк поля - это не есть вершина мастерства игры в тот же ножной пузырь.
Блд, мы же два гола забили , и себе , и испанцам и при этом выйграли! Что, есть комментарии?
Это -ИГРА!


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
А давайте-ка отложим эти дифирамбы на после 15 июля...


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: casabl (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (1)

Наглость и футбольный "шовинизм" должен быть наказуем. Ни у кого нет права на монополизм в футболе , в спорте в целом.
Выигрывает зачастую тот, кто умнее в борьбе. Никто , повторяю, НИКТО, не обязан следовать тому образцу, который проповедует гишпания, ОАЭ или Претория, хуже того, Убундия.
А самолюбование путём катания пузыря поперёк поля - это не есть вершина мастерства игры в тот же ножной пузырь.
Блд, мы же два гола забили , и себе , и испанцам и при этом выйграли? Что, есть комментарии?
Это -ИГРА!


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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