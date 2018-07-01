"Поужинали Испанией. Следующее блюдо - хорватский пршут". Победа России в соцсетях

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|-:-
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|-:-
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия Мексика
|-:-
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция Швейцария
|-:-
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|-:-
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Артем Дзюба в матче с Испанией за 66 минут выиграл 13 верховых единоборств - это лучший результат турнира (7)
Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Данию и вышла на Россию в четвертьфинал (28)
Николай Валуев: кажется, что это уже не чудеса (5)
Андрей Канчельскис: если бы в сборной не было Акинфеева, мы, может быть, и не дошли бы никогда до такого результата (23)
Андрес Иньеста: это была моя последняя игра за сборную Испании (4)
Коке: этот результат не совсем честный (15)
"Турнир только начинается, эмоции надо сохранить". Пресс-конференция тренера-победителя (3)
Александр Головин: понимаю, что совершили чудо (1)
Денис Черышев: потихонечку осознаем, что мы сделали (1)
Илья Кутепов: нас грела мысль, что за нас болеет вся страна (17)
Алексей Сорокин: на чемпионате мира праздничная атмосфера, без инцидентов, как говорили англичане
ИГОРЬ! ИГОРЬ!!! ИГОООООООРЬ!!! Всем - 5, Акинфееву - 10! (25)
Фернандо Йерро: не могу упрекнуть ни одного игрока (1)
Станислав Черчесов: выбрали единственно возможный вариант (20)
"Поужинали Испанией. Следующее блюдо - хорватский пршут". Победа России в соцсетях
Поверить в победу сложно и наутро.
Короче, не знаю, как вы, я до сих пор боюсь, что сейчас рядом появится Валдис Пельш и скажет, что меня снимает скрытая камера— Никита Белоголовцев (@belogolovcev) July 1, 2018
Больше всех жаль людей, которые после вчерашней сказки вынуждены возвращаться в реальность.
в первый раз вижу чтобы в метро столько пьяных счастливых людей ехали на работу вот чтобы просто пьяных ещё припоминаю а чтобы счастливых это уже что-то новенькое россия вперед— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) July 2, 2018
Но этот рабочий день вряд ли будет трудным, ведь сборная России возвращает людей жизни!
господи на пару часов забыла как сильно хочу умереть как же хорошо-то— алайна (@alaina_ok) July 1, 2018
И мотивирует!
Я иут наблюдаю самое топовое празднование победы нашей сборной, во двор сразу после матча вышли пацаны лет 12 и начали играть в футбол— Михайлов Михаил (@mikhailoff2011) July 1, 2018
#ESPRUS— Юлия Витязева (@Vityzeva) July 1, 2018
Однозначно, фото дня! pic.twitter.com/IgFM5bLdfn
Реклама, где Игорь Акинфеев завис в воздухе, как этот пацан, наконец обрела актуальность.
Посоны, вот что НА САМОМ ДЕЛЕ было во время решающего пенальти в ворота Игаря!#эксклюзив4ик #ЧМ2018 #Ф2018 pic.twitter.com/HtHSLOAXWK— Сра4 (@sra4tv) July 1, 2018
Нога Бога.(с) pic.twitter.com/cAM33652vM— DimSteff (@DimSteff) July 1, 2018
После невероятного сэйва нашего голкипера страна стала счастливой. Юрий Сёмин болел за наших с простыми людьми на трибуне – вот он, простой, искренний русский народ!
Семин и последний пенальти. pic.twitter.com/vTSG6D3o84— Артём Шмелёв (@artemshme) July 1, 2018
Благодаря футболистам, может быть, кое-кто вспомнит, что мы не так уж плохи в сравнении с иностранными гостями.
Девки! Давайте русским! Мы лучшие!!!!!!!!! #ESPRUS— Расстрига Доренко (@rasstriga) July 1, 2018
На никольской в надежде на секс испанские фанаты надевают на лицо холодец— ? (@SlavaCereteli) July 1, 2018
А наши футболисты и тренеры даже круче!
Следующая церемония «Золотого мяча»#ESPRUS #РоссияИспания #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/blt1748GHu— Sports.ru (@sportsru) July 1, 2018
В общем, парни, усы круче бороды. В 2018-м – точно#ESPRUS #РоссияИспания #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/mVmkXYm68i— Sports.ru (@sportsru) July 1, 2018
Зобнин оказался в лидерах по статистике между Роналду и Рамосом
Роман, можно повесить в гостиной, например. pic.twitter.com/6gbbtOQpxf— Артем Локалов (@lokalov) July 1, 2018
Но они-то участвуют уже в другом турнире, а Роман готовится сыграть в четвертьфинале чемпионата мира
#ESPRUS Airport cup.. pic.twitter.com/CJV4dBOygD— jawahar raj (@jawaharraj1985) July 1, 2018
Кстати, именно Зобнин должен был бить пятый пенальти. Хорошо, что не пришлось
Прославился и Александр Ерохин
Последние два месяца Ерохина:— Alexandr Dorski (@dorskiy) July 1, 2018
- Покер в ворота СКА
- Первый игрок, вышедший на четвертую замену в матче ЧМ
Жизнь удалась
Ты забыл о главномhttps://t.co/8xFtY8eRfm— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) July 1, 2018
Если перед чемпионатом мира казалось, что Березуцкие правильно делают, что избегают позора, то сейчас непопадание в сборную кажется трагедией.
Даже не представляю, что сейчас на душе творится у Дениса Глушакова...— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) July 1, 2018
Вот Денис сам и рассказал.
Если честно, трудно сказать, насколько я бы на месте Дениса болел за команду, чтобы стало ещё обиднее от непопадания в неё. Но за сборную России болели даже в Польше.
Самое интересное, что Черчесов своей работой в @LegiaWarszawa и @TeamRussia поменял отношение к России у простых граждан Польши. Поляки сегодня многие болели за Россию ??— Орещук Роман (@papanin02) July 1, 2018
А результат матча можно было узнать на самом высоком здании мира в Дубае.
Дубай ??? pic.twitter.com/ZArLHHKFaD— Филипп Папенков (@PippoGranato) July 1, 2018
За рубежом эту победу называют самой большой российской после американских президентских выборов.
Russia's biggest win since the U.S election. #ESPRUS— Afristotle (@Afristotle) July 1, 2018
Странно, что Гарри Линекер не продолжил переиначивать свою самую знаменитую цитату.
В ФУТБОЛ ИГРАЮТ ИСПАНЦЫ, А ПОБЕЖДАЮТ РУССКИЕ— #ВГИК (@vgikofficial) July 1, 2018
И пусть футбола сегодня было действительно мало, критические экспертизы смотрятся особенно смешно.
Уровень футбольных экспертов в Фейсбуке :))) pic.twitter.com/yj8vbXc2gR— Sintona (@Sintona) July 2, 2018
На все претензии испанцев у нас найдётся ответ.
Португальцы так чемпионами Европы стали и ничего https://t.co/KJNvGVlzh3— Павел Петрухин (@Pashka492) July 1, 2018
Реал, например, частенько ждёт судейскую ошибку. https://t.co/ZisZiLO12g— Павел Петрухин (@Pashka492) July 1, 2018
На этом чемпионате парни играют даже лучше, чем их просят
July 1, 2018
И даже лучше, чем хоккеисты, если речь не идёт об Олимпиадах без НХЛовцев.
А к решающим матчам, как обычно, вовремя подъехали НХЛовцы ? pic.twitter.com/6pGDrawn4s— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) July 2, 2018
Но настоящие вип-болельщики – вот!
Отныне они официальные талисманы сборной России! #ЧМ2018 pic.twitter.com/lNKmhfMSLx— Pelmennaya (@Pelmennaya) July 1, 2018
??? pic.twitter.com/EF2Gp0mSmE— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) July 2, 2018
Русские умеют отмечать, но не болеть. Нам нужен фан-сектор!
??? pic.twitter.com/t7XXyJFcFA— Роман Скворцов (@romanskvortsov) July 1, 2018
July 1, 2018
Поужинали Испанией, и едут довольные домой. Следующее блюдо - хорватский пршут. pic.twitter.com/jZZsida8gY— Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) July 1, 2018
Правда, трапеза обещает быть даже более обстоятельной, чем вчера.
Серия пенальти в матче Россия - Хорватия может быть бесконечной!)))— Роман Гутцайт (@guttsait) July 1, 2018
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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