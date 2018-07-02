Эден Азар признан лучшим игроком матча Бельгия – Япония

Атакующий хавбек сборной Бельгии Эден Азар признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Японии (3:2).Полузащитник "Челси" сделал результативную передачу на 74-й минуте. Азар ассистировал хавбеку Маруану Феллайни, гол которого позволил сборной Бельгии, уступавшей 0:2 по ходу второго тайма, сравнять счет.