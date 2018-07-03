Сборная Японии завтра отправится на родину

Сборная Японии, которая в понедельник завершила выступление на чемпионате мира, отправится на родину 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды.Японские футболисты в матче 1/8 финала чемпионата мира уступили бельгийцам со счетом 2:3. По ходу второго тайма азиатская команда вела со счетом 2:0, однако европейцы, которые являлись фаворитами встречи, сумели не только сравнять счет, но и забить победный мяч на пятой добавленной к основному времени матча минуте."В Японию мы отбываем завтра", - сообщили в пресс-службе.