Уругвай - Франция: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2018 между Уругваем и Францией.: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.