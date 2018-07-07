Сборная России объявила стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 21:00 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Сборная России объявила стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира—2018.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Кузяев, Головин, Черышев, Самедов, Дзюба.
Теги: Сборная России Сборная Хорватии
Сегодня, 19:45
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(5)
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№65 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Дарко Панчев
Цитата: patriot
И что показал Кузяев в матче с шпанцами?

У него в том матче была задача не дать ничего испанцам показать. И он с ней блестяще справился.

блестяще? Отбиваться любой игрок ФНЛ может, а созидать - единицы. Дальше объяснять?


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№64 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: patriot
И что показал Кузяев в матче с шпанцами?

У него в том матче была задача не дать ничего испанцам показать. И он с ней блестяще справился.
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№63 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:57) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: капля никотина
Та же дыра в стене, через которую меняются пробирки

Тов. Родченков, перелогиньтесь!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№62 Написал: SHRЕК (Сегодня, 20:57) #
  • -1
  •  (1)

накуй горбатию!!!!! scream
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№61 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: К.А.
patriot,
к Спартаку этот болезный не имеет н какого отношения

тады пардонте


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№60 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:52) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Хорваты просто уничтожат это антифутбольное недоразумение

недоразумение случилось в тот момент когда твои родители познакомились


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№59 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
увы, с Кузяевым мы точно не выиграем! Лысый "наполеон", когда будешь влетать хорватам, тогда хоть выпусти Газика! С кем ты, сволочь в 1/8 финала вышел в опорной зоне, с Кузяевым?! И что показал Кузяев в матче с шпанцами, успешно в окопах сидел?


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№58 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: vertel
И хотелось бы, чтобы на замену вышел Смолов
Выходил...видели. Так что лучше не надо.

вот-вот
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№57 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: vertel
И хотелось бы, чтобы на замену вышел Смолов

Выходил...видели. Так что лучше не надо.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№56 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: vertel
советую внимательно посмотреть за действиями Манджукича и сравнить с действиями Дзюбы, любимчика Саламыча,

Смолов лучше Дзюбы???
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№55 Написал: РостовПапа (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Главное самим себе не привезти. Саламыч, верим!!!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№54 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Nastroenie
Хорваты просто уничтожат это антифутбольное недоразумение.

И после финального свистка вывесят украинский флаг, под групповую щенэвмэрлу....

Вообще месяца два-три назад кто бы сказал что мы в четвертьфинале будем против хорватов выходить под Англию, надеясь на Самедова, Дзюбу и Кудряшова..... - ну белая горячка. Минимум.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№53 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 20:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Самое важное - как сегодня сыграют Зобнин и Кузяев...
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№52 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:42) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
№33 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:16) #
Болеет за:
ЦСКА
Опять, Самедов?(((
Опять Самедов, опять Дзюба, хорошо, что ещё Габулова не выпускает тренер. Кстати, советую внимательно посмотреть за действиями Манджукича и сравнить с действиями Дзюбы, любимчика Саламыча, и заметите огромную разницу. И хотелось бы, чтобы на замену вышел Смолов и забил гол, оставив некоторых специалистов в дураках.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№51 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
patriot,
к Спартаку этот болезный не имеет н какого отношения


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№50 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Agasphere
Или, как альтернатива, в первом тайме забивать Модрича и Ракитича, а потом грузить верхом на Дзбюу -- и верить!


Или забить Дзюбу, хорваты впадут в ступор от такого зрелища и мы им под шумок закатим треху)))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№49 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Nastroenie,
здоровья тебе.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№48 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Nastroenie
Хорваты просто уничтожат это антифутбольное недоразумение.

недоразумения уже дома телевизор смотрят, свинья спамская!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№47 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 20:38) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хорваты просто уничтожат это антифутбольное недоразумение.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№46 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
У хорватов на поле - все сильнейшие!!!
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№45 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Angelsh
хорваты мощные, силовые

Кто???? Хорватия - это Модрич+Ракитич, ни разу не мощные и не силовые игроки. Их нет - и остальные лбы в мгновение превратятся в тупое стадо. Зачем против такого 5 защитников???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№44 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 20:33) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: dreamcatcher
Надо забивать в первом тайме, во втором включать катеначчо, как с Испанией.

Или, как альтернатива, в первом тайме забивать Модрича и Ракитича, а потом грузить верхом на Дзбюу -- и верить!
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№43 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Weranda
Дзагоев вместо самедова. Ну сколько можно этого нуля ставить, блатной штоли...

Дзагоев не крайний полузащиник, он плеймейкер.
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№42 Написал: Angelsh (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: капля никотина
Цитата: Angelsh
У Хорватии на каждую позицию футболист классом выше нашего, они невероятно бойцовская и атлетичная команда. Ничего сборной России не светит

Испания гораздо выше, чем Хорватия - и классом игроков, и остальным всем.


С Испанией мы сыграли в 5 защитников, и всё время простояли у своих ворот. С Хорватией сыграем в 4 защитника, и, судя по всему, на встречных курсах. Испанцы мелкие и юркие, хорваты мощные, силовые, и, что главное, обладают закалённой психологией и будут бороться до конца. С мощными силовыми командами Россия традиционно играет плохо (вспоминаем матч с Алжиром).
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№41 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: РостовПапа
Сильное звено - Акинфеев. Слабое звено - Акинфеев.

Слабое звено - Кудряшов.
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№40 Написал: Weranda Spb (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Дзагоев вместо самедова. Ну сколько можно этого нуля ставить, блатной штоли...
Регистрация: 1.07.2018 [жалоба]
№39 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Зобнин присматривает за Ракитичем, самое ответственное задание дано Кузяеву - нейтрализовать Модрича.
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№38 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:28) #
  • -1
  •  (1)
online

Надо забивать в первом тайме, во втором включать катеначчо, как с Испанией.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№37 Написал: РостовПапа (Сегодня, 20:25) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Сильное звено - Акинфеев. Слабое звено - Акинфеев. Саламыч, верим!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№36 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Angelsh
У Хорватии на каждую позицию футболист классом выше нашего, они невероятно бойцовская и атлетичная команда. Ничего сборной России не светит

Испания гораздо выше, чем Хорватия - и классом игроков, и остальным всем.

А про физические данные хорватов это что-то новое. Модрич в Реале без Казимиро просто отсутствует, как место игрока. С Ракитичем такая ж песня. Их затоптать - что высморкаться. Если они конечно разбегутся - то будут неприятности. Так для того Зобнин с Кузяевым, чтобы их видно не было.

Ну и судейство соответствующее тоже нужно.

Да и вообще - насколько выше нас Хорватия в рейтинге - мест на полста? Ну и чего переживать???

Нет, я не верю, что после всех оплат, в месте где проживает сам Владим Владимирович с новой семьей, вдруг будет казус с карликовым монстром.

Олимпиада в Сочи. То же место, те же люди - тот же результат.

Та же дыра в стене, через которую меняются пробирки
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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