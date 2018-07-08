Ксения Собчак - о Смолове: не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Ксения Собчак - о Смолове: не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом

Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак поддержала форварда сборной России Фёдора Смолова, которого многие болельщики раскритиковали за игру на чемпионате мира — 2018 и за нереализованный пенальти в матче с Хорватией.

"Я хочу послать лучи поддержки Фёдору Смолову. Я ненавижу, когда начинается травля. Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком.

Я думаю, для Фёдора Смолова этот чемпионат стал настоящим психологическим потрясением. Лучший игрок сборной на старте, все рекламные контракты и обложки — его, и вдруг весь чемпионат он себя не проявляет и его ставят в запас. Если Черчесов выпустил его в важнейший матч в середине, стоит предположить, что на тренировках он продолжал показывать блестящие результаты, но такие битвы, как вчера, это прежде всего битва Воли, Характера. Не все выдерживают. Но нетерпимость к чужой ошибке — самая неприятная черта человека.

Давайте любить не только фаворитов нашей сборной, но и тех, кому сегодня нелегко. У каждого из нас в жизни, поверьте, будет свой "плохой пенальти" и свой период «никак-себя-не-проявил», в такие моменты надо глубоко вдохнуть, выдохнуть и идти дальше. И в каждой чужой ошибке всегда нужно видеть себя самого, вот так вот сидящим на своём умозрительном футбольном поле жизни. У меня всё", — написала Собчак в "инстаграме".
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 15:03
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19
(4)
№19 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не стоит путать доброту со справедливостью, как нельзя путать субъективное с абсолютным.
Как относиться к Смолову после ЧМ - личное дело каждого, Ксения Анатольевна. Однако болельщикам ненависть к футболисту Смолову вполне логично и обоснована.
Не думаю, что кто-то хотел бы застрелить или повесить человека Смоловм. Однако плюнуть в лицо футболисту Смолову всё-таки справедливо - сам заслужил.
Но вот чего точно не стоит делать, так это навязывать свою толерасстскую точку зрения и командовать мнениями. Ведь в конце концов "ты просто лошадь" (с)


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№18 Написал: Седой Россия (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Чем больше вот таких поддерживающих, тем хуже Смолову. Тоже мне солнце, лучистое


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№17 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: перс
да лучше б он с тобою на диване трахался ....и тебе хорошо и стране спокойно были бы в полуфинале

Ну Смолов тот еще долбик конечно, но зачем ты зоофилию то предлагаешь? С кобылой то?
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№16 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 15:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
да лучше б он с тобою на диване трахался ....и тебе хорошо и стране спокойно были бы в полуфинале
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Agasphere
Цитата: Bierbauch
Отсюда вывод: Смолова в президенты!

Нет, в президенты только саму Ксюшадь, а Смолова -- в премьер-министры и (по совместительству) в министры спорта. sweat_smile


этак он до министра строительства дорастёт..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№14 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 15:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Ну все началось,теперь всякая мразота начиная с каспарова и собчачки будут пиариться на футболе.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№13 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 15:22) #
  • +2
  •  (4)

Откуда все это гавно полезло- бузовы, собачихи...
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
о, лошадь высказалась... опять рейтинг нужен? smile


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 15:19) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Bierbauch
Отсюда вывод: Смолова в президенты!

Нет, в президенты только саму Ксюшадь, а Смолова -- в премьер-министры и (по совместительству) в министры спорта. sweat_smile
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 15:15) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Лучи поддержки?Ты что,блядь фея что ли?Лошадь!


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:14) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Пошла нах.уй, проститутка
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 15:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не нужно быть пижоном и тогда вопросов будет меньше.А так вышел,ударил непонятно как и похоронил нашу надежду.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 15:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
помню в зцдют, где работали родители, приехала эта краля, хотя все ждали в то время ее папашку, да не суть... приехала она с понтами и вшами, с тех пор не изменилась ни капли


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 15:13) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Blessing
А что, она права.

Да, виноват Черчесов. Смолова вообще не надо было ставить бить пенальти, тем более первым! Он и с Испанцами забил "на тоненького", а тут вообще спижонил!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 15:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
мерзость
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:10) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
А что, она права.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ещё ваткой назови
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Бавария»
Отсюда вывод: Смолова в президенты! stuck_out_tongue_winking_eye


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:05) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Президент вылез
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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