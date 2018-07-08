Илья Кутепов отыграл с травмой ноги сто минут в матче с Хорватией (фото)

Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!

Травма была получена в первом тайме, а впереди было ещё 100 минут...#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/CRwE1eIxav — Сборная России (@TeamRussia) July 8, 2018

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов получил травму в матче ? финала чемпионата мира — 2018 с Хорватией, но доиграл встречу до конца.24-летний футболист повредил ногу еще в первом тайме. Несмотря на это, он провел на поле основное и дополнительное время, отыграв в общей сложности более 120 минут.