Леонид Федун: Черчесов сложный человек, но он мужик с яйцами, и способен доказать, что прав, даже если не прав

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Леонид Федун: Черчесов сложный человек, но он мужик с яйцами, и способен доказать, что прав, даже если не прав

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился впечатлениями после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 – по пенальти).

– Какие впечатления от работы Черчесова в 1/4 финала? Как оцените его решения по заменам?

– Это одна из лучших игр сборной, которые видел в постсоветскую эпоху. Если с испанцами просто стояли и отбивались, то с Хорватией увидели матч достойных друг друга соперников с абсолютно равными шансами. Просто балканцам больше повезло – при том, что у них, как считается, команда в несколько раз дороже нашей. Но российские футболисты оказались ничуть не хуже, а хваленые Модрич и Ракитич были полностью скованны.

Отмечу и тактику Черчесова, когда наш форвард Дзюба действовал, в первую очередь, по опорнику – Модричу или Ракитичу, практически выключив оппонентов из игры. Стас – молодец! А вот замены разочаровали. Дзюба готов был умирать, но вместо него появился Смолов, вышедший красиво себя показать.

– Контракт Черчесова с РФС завершается. Ваше слово весомо, что скажете по поводу продления?

– У меня лично нет сомнений в том, что он получит новое соглашение. Если вдруг случится иначе, то это станет каким-то грандиозным сюрпризом, несправедливостью по отношению к команде и самому Черчесову.

Да, это сложный человек, но он, прошу прощения, мужик с яйцами, и способен доказать, что прав, даже если не прав.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Черчесов Сборная России
Сегодня, 15:29
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№8 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:12) #
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online

А вот замены разочаровали. Дзюба готов был умирать, но вместо него появился Смолов, вышедший красиво себя показать.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:55) #
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Если серьезно, понятно, что все цветы и все шишки на ГТ, это уже от результата зависит.
Выбор тактики, которая принесла сверхнеожиданный результат - безусловно, Черчесов.
Что заставило игроков выкладываться на 150% - то ли Черчесов, то ли общая атмосфера.
Недостатки в командной игре и выборе состава - тоже Черчесов, но здесь надо помнить, что половина состава, который он наигрывал, вылетела из-за травм, а скамейка у сборной не такая, как у топов.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 15:47) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А бакланы клявали и клявали... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:43) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: перс
А кто Смолова выпускал постоянно ?

это было наверное так, думал что ну вот счас то хоть прорвет его. Я к слову тоже надеялся до последнего что он свое слово скажет, он правда и сказал, только не то что нужно было и что ждали....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:42) #
  • -10
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online

Цитата: teacher
Что то часто стали про яйца!

Привычка, сэр. Кони с яйцами, свиньи сразу с 3 -мя. А еврей бежит с 4 -мя на рынок. а лысый недоносок не думает о яйцах- глупость какая.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:40) #
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Цитата: перс
А кто Смолова выпускал постоянно ?

Это такое известное заболевание...
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: teacher (Сегодня, 15:37) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что то часто стали про яйца!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 15:34) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
А кто Смолова выпускал постоянно ?
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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