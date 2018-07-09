Болельщик в Тюмени после поражения России в четвертьфинале выбросил из окна телевизор

Болельщики сборной России в Тюмени слишком эмоционально отреагировали на поражение от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018.Как сообщают СМИ, кто-то из болельщиков выбросил в окно свой телевизор после поражения россиян в серии послематчевых пенальти.Очевидны рассказали, что это произошло сразу после финального пенальти от Ивана Ракитича.