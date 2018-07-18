Златко Далич: "Барселона"? Пост главного тренера сборной Хорватии навсегда останется моей любимой работой

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о своей работе."Я могу возглавить сборную Бразилии или "Барселону", но пост главного тренера сборной Хорватии навсегда останется моей любимой работой. Я до сих пор огорчен, поскольку мы должны были выиграть трофей.Но если бы кто-то предложил мне быть в финале перед чемпионатом мира, мы бы согласились без раздумий", — цитирует Далича Goal.