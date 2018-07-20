За время ЧМ-2018 болельщики выпили более 1,6 млн литров пива

Болельщики за все время проведения ЧМ-2018 выпили более 3,2 миллиона стаканов пива Bud, спонсора ФИФА и ЧМ-2018.Таким образом, в официальных фан-зонах и на стадионах, где продавалось пиво, выпили более 1,6 миллиона литров.Доля безалкогольного пива – 2%, что чуть выше средних продаж в обычное время.