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Фернандо Йерро: Испания играла лучше России на ЧМ-2018, но у них была страсть и невероятный Акинфеев

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро высказался о выступлении сборной России на чемпионате мира 2018 года. На домашнем мировом первенстве россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В 1/8 финала команда Станислава Черчесова в серии пенальти обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).

"Испания играла лучше России на ЧМ-2018. Я правда так считаю. Мы контролировали ход матча, владели мячом, создавали моменты… Сделали все для победы. Но у России была безумная страсть. И невероятный Акинфеев. Изучали ли мы, как русские бьют пенальти? Честно, нет", - цитирует Йерро Sport24.


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Теги: Йерро Сборная России Сборная Испании
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