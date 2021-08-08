"Сыграет ли Марио на ЧМ? Туда еще отобраться надо. Если отберемся, то, наверное, сыграет", - приводит слова Карпина Sport24.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что правый защитник ЦСКА Марио Фернандес решил отказаться от вызовов в сборную России. Однако позднее ее опроверг Валерий Карпин, заявивший после разговора с Фернандесом, что он играть за сборную готов.
ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ уступил в гостях московскому "Динамо" со счетом 1:2. Защитник Марио Фернандес провел все 90 минут в этой игре. В этом сезоне 30-летний футболист сыграл во всех матчах РПЛ. За сборную России Марио Фернандес дебютировал в октябре 2017 года и провел за национальную команду 32 матча, забив 5 голов.
Карпин рассказал, будет ли вызван в сборную России Марио Фернандес
Карпин: если выйдем на чемпионат мира, тогда, наверное, Фернандес там сыграет
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, сыграет ли защитник ЦСКА Марио Фернандес за национальную команду на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!