- В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры. Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура, - приводит комментарий Руиса "Чемпионат".
Чемпионат Мира в России проходил в 2018 году. Его победителем стала национальная команды Франции, переиграв в финале Хорватию со счетом 4:2. На мундиале в России Коста-Рика не смогла выйти из группы, набрав всего 1 очко. Костариканцы сыграли вничью со соборной Швейцарии со счетом 2:2. Также их соперниками были Бразилия и Сербия.
Чемпионат Мира в Катаре стартовал 20 ноября. Сегодня Коста-Рика разгромно проиграла сборной Испании, пропустив семь мячей. Брайн Руис вышел на поле на 61-минуте встречи. Латиноамериканцы занимают последнее место в своей группе после 1 тура.
Форвард Коста-Рики Руис: Россия - прекрасная и красивая страна. Там был замечательный чемпионат мира
Футболист Коста-Рики Брайан Руис оценил Чемпионат мира в России, который прошел в 2018 году.
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