Депай обогнал ван Нистелроя по голам за Нидерланды. Футболист вышел на второе место

Форвард Мамфис Депай вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Нидерландов.

Фото: AFP

В эти минуты проходит матч 1/8 ЧМ-2022 между Нидерландами и сборной США ( 2:0, идет второй тайм). Форвард "Барселоны" Мемфис Депай открыл счет во встречи. Этот гол для Мемфиса 43-м и позволил обогнать Руда ван Нистерлоя и выйти на второе место в списке бомбардиров голландской сборной. Возглавляет список экс-нападающий "Арсенала" и "МЮ" Робин ван Перси, который забил 50 мячей.



В этом сезоне Мемфис Депай сыграл в 10 встречах. На счету игрока 4 гола и 1 ассист.