Шалимов – о вылете Польши с ЧМ-2022: поляки - домой. С Россией так себя вести нельзя

Бывший футболист сборной России
Игорь Шалимов прокомментировал вылет сборной Польши с ЧМ-2022
- Поляки — негодяи, которые первые отказались с нами играть. Первый же момент какой был — наши игры перенесли на нейтральное поле, потом поляки сказали, что не будут с нами играть, а потом пошли чехи, шведы и понеслась вот эта чехарда. Они поставили ФИФА и УЕФА в такие условия, что им было делать. Поэтому поляки — домой. Хорошо, что 3:1. Я вообще даже не хотел, чтобы поляки выходили из группы. С Россией так себя вести нельзя, - высказал свое мнение Шалимов в эфире "Матч ТВ"
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Весной жеребьевка определила Россию в квартет с Польшей, Швецией и Чехией в стыковых матчах к ЧМ-2022. Но поляки не захотели играть с нашей национальной сборной. После запретили России участвовать в международных турнирах. Польша вышла в следующий раунд, где обыграла Швецию со счетом 2:0 и вышла на ЧМ-2022. В своем квартете подопечные Чеслава Михневича заняли второе место, набрав 4 балла и обошла Мексику по дополнительным показателям.
Сегодня в рамках 1/8 финала турнира Польша проиграла Франции со счетом 1:3 и вылетела с мундиаля. Голами у французов отметились Килиан Мбаппе, который оформил дубль и Оливье Жиру. У поляков в самой концовке Роберт Левандовски забил гол престижа, реализовав пенальти.