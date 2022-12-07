Аршавин: Испания играла в несовременный футбол на ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России
Андрей Аршавин оценил игру Испании на ЧМ-2022.
- Испанцы даже не смотрели на ворота. На мой взгляд, это несовременный футбол, когда нет остроты в атаке, — приводит слова Аршавина "Матч ТВ"
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Испания в 1/8 финала ЧМ-2022 не смогла забить Марокко проиграла африканцам в серии пенальти (0:0, 0:3 пен.) Подопечные Луиса Энрике не смогли реализовать ни одного пенальти. В основное время матча "красная фурия" владела мячом 77%, это рекорд плей-офф ЧМ.
В четвертьфинале Марокко сыграет с Португалией. Матч пройдет 10 декабря в 18:00 по московскому времени