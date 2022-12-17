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Роналдиньо: сборной Бразилии не хватило веры в себя. Они растерялись в серии пенальти

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Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о раннем вылете национальной команды с ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
"Команда Тите имела все для успеха - состав, дриблинг, скорость, тактические наработки, но им не хватило самого главного - веры в себя. Это проявилось в серии пенальти. У меня сложилось впечатление, что команда растерялась в тот момент. Как будто им сказали: стоп!" - приводит слова Роналдиньо "РГ".

Напомним, сборная Бразилии сенсационно вылетела на стадии четвертьфинала ЧМ-2022, уступив Хорватии. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1). Единственный гол бразильцев забил Неймар. Хорватия выиграла противостояние в серии одиннадцатиметровых (4:2).

В финале мундиаля сыграют сборные Аргентины и Франции. Марокко и Хорватия сойдутся в матче за третье место.


Роналдиньо Сборная Бразилии
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