Самедов – о договорных матчах на ЧМ-2022: как вообще может обсуждаться эта тема на таком турнире?

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Экс-игрок сборной России Александр Самедов высказался по поводу возможных договорных матчах на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
- Как может вообще обсуждаться тема договорных матчей на таком турнире, как чемпионат мира? Я ни в одной игре даже подумать об этом не мог, - приводит комментарий Самедова "Спорт День за Днем".

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Золотые медали турнира завоевала Аргентина, серебряные - Франция. Бронзовый комплект медалей оказался у Хорватии. Сегодня ФИФА объявила, что на мундиале не было сыграно ни одного договорного матча. На эту новость отреагировал экс-вингер российской сборной Владимир Быстров. Бывший футболист заявил, что если бы факты нечестных матчей были бы выявлены, то ФИФА все равно бы никогда не раскрыла бы данную информацию.


Самедов Быстров ФИФА
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