Самедов – о договорных матчах на ЧМ-2022: как вообще может обсуждаться эта тема на таком турнире?

Экс-игрок сборной России
Александр Самедов высказался по поводу возможных договорных матчах на ЧМ-2022.
- Как может вообще обсуждаться тема договорных матчей на таком турнире, как чемпионат мира? Я ни в одной игре даже подумать об этом не мог, - приводит комментарий Самедова "Спорт День за Днем"
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ЧМ-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Золотые медали турнира завоевала Аргентина, серебряные - Франция. Бронзовый комплект медалей оказался у Хорватии. Сегодня ФИФА объявила, что на мундиале не было сыграно ни одного договорного матча. На эту новость отреагировал экс-вингер российской сборной Владимир Быстров. Бывший футболист заявил, что если бы факты нечестных матчей были бы выявлены, то ФИФА все равно бы никогда не раскрыла бы данную информацию.