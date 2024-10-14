Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
19:00
СловакияНе начат
Грузия
19:00
АлбанияНе начат
Германия
21:45
НидерландыНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ВенгрияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Эстония
21:45
ШвецияНе начат
Украина
21:45
ЧехияНе начат
Уэльс
21:45
ЧерногорияНе начат
Исландия
21:45
ТурцияНе начат
Бельгия
21:45
ФранцияНе начат

Черчесов - об отсутствии забитых голов у сборной Казахстана: по крайней мере мы перешли на чужую половину поля

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о безголевой серии своей команды.
Фото: сборная Казахстана
- Мы потихоньку делаем то, что мы хотим. По крайней мере мы перешли на чужую половину поля. Чтобы забивать, таким сборным нужны либо качественная командная игра, либо индивидуальные качества футболиста. Сейчас мы делаем ставку на первое.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана этим летом. Под его руководством команда провела 4 матча в текущем розыгрыше Лиги Наций, в которых не одержала ни одной победы, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения подряд. В этих играх подопечные Черчесова не забили ни одного мяча и занимают последнее место в Лиге В группы 3. Разница забитых и пропущенных мячей составляет на данный момент -8 (0:8).

Источник: Meta-ratings.kz

Станислав Черчесов Сборная Казахстана Сборная Словении Лига Наций
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится